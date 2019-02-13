Ekonomi Brent petrolün varili 63 dolar seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 63 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 63,12 dolardan işlem görüyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih’in, martta ülkenin günlük petrol üretimini yaklaşık 500 bin varil azaltacaklarını açıklamasıyla küresel petrol fiyatları yükselişe geçti. Petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

Haber Merkezi AA
​Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimini yaklaşık 500 bin varil azaltacaklarını açıklamasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti.
​Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretimini yaklaşık 500 bin varil azaltacaklarını açıklamasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 63,12 dolara yükseldi.

Dün 61,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 63,41 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,51 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,99 artışla 63,12 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 53,62 dolardan alıcı buldu.

  • Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih’in, martta ülkenin günlük petrol üretimini yaklaşık 500 bin varil azaltacaklarını açıklamasıyla küresel petrol fiyatları yükselişe geçti.

Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD’de yaklaşık 1 milyon varil azalışla 447,2 milyon varile gerileyen ham petrol stokları ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu beklentiler de fiyatları destekliyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ocak ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, ocakta küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,03 milyon varil azalarak yaklaşık 99 milyon 320 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise ocakta geçen yılın aralık ayına göre günlük 797 bin varil azalarak 30 milyon 810 bin varile düştü.

  • Uzmanlar, OPEC'in 2019’da küresel petrol talebinde azalış görüleceği tahmini ve ABD’de 2020’de günlük petrol üretiminin 13,2 milyon varile çıkacağı öngörüsünün fiyatlardaki yükselişi baskı altında tuttuğunu kaydetti.

Petrol piyasasında bugün, Uluslararası Enerji Ajansı'nın ocak ayına ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde, teknik olarak 63,11 ila 63,40 dolar aralığının direnç, 62,53 ila 62,82 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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