Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde

Annesinin yaşadığı sıkıntıları anlatan kızı Sibel Kaymak, “Biz beş kız kardeşiz ve en büyük ablam Simge evlendi. Annem arkadaşlarının desteği ile Halk Eğitimden aldığı dikiş eğitimi ile terzi dükkanı açtı. İhtiyaçlarımızı annemin iş yerinden kazanmış olduğu gelir ile geçindiriyoruz. Annem bizim için çok uğraşıyor. Bizler de elimizden geldiği müddetçe ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O bizim için hem anne hem de baba oldu” şeklinde konuştu.