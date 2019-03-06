Ekonomi Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 65 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varili 65,38 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, ABD'nin artan ham petrol üretiminin küresel petrol piyasasında arz fazlasını yükselttiğini ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Brent petrolde düşüş trendi devam ediyor.
Brent petrolde düşüş trendi devam ediyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,55 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,22 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,49 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,2'lik azalışla 65,38 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,2 azalışla 56,06 dolardan alıcı buldu.

  • Uzmanlar, ABD'nin artan ham petrol üretiminin küresel petrol piyasasında arz fazlasını yükselttiğini ve fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirtti.
  • ABD'nin en büyük iki petrol şirketi ExxonMobil ve Chevron, gelecek 5 yılda ülkenin en zengin petrol havzası olan Permian sahasında üretim seviyelerini artıracaklarını duyurdu.

Brent petrolde, teknik olarak 65,41 ila 65,53 dolar aralığının direnç, 65,17 ila 65,23 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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