Ekonomi Brent petrolün varili 66 dolar seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 66 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 66,40 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yaptırımlarının arz tarafında gerilemeye yol açtığını kaydediyor.

Haber Merkezi AA
Küresel ekonomilerdeki daralma endişesi ile petrol fiyatlarında gerileme yaşanacağı belirtildi.
Küresel ekonomilerdeki daralma endişesi ile petrol fiyatlarında gerileme yaşanacağı belirtildi.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 66,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,57 dolardan güne başlayan ve gün içinde 66,84 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,31 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 66,40 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 55,95 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı ülkelerin ham petrol üretim kesintisi, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yaptırımlarının arz tarafında gerilemeye yol açtığını kaydediyor.

  • Küresel ekonomilerdeki daralma endişesinin petrol talebini azaltacağı ve bu nedenle fiyatların gerileyebileceği belirtiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 66,35 ila 66,49 dolar aralığının direnç, 66,07 ila 66,21 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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