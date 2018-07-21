Ekonomi BTK Başkanı bakan yardımcısı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bakan yardımcısı oldu

BTK Başkanı bakan yardımcısı oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Haber Merkezi IHA
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bakan yardımcısı oldu
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan bakan yardımcısı oldu

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca yapılan atamalar Resmi Gazate’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine tayin edildi.

Dr. Ömer Fatih Sayan kimdir?

Dr. Ömer Fatih Sayan, 10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi.Yüksek Lisansını burslu olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği’nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yapan Sayan, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği’nde Duygusal Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite’sinde ise ‘Diplomasi’ eğitimi aldı.1995 yılında iş yaşamına başlayan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık’ta Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Baş Müşavirliği görevinde bulunan Sayan, Ocak 2014’te ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliğine atandı.27 Mayıs 2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kurul 2. Başkanlığı görevine Dr. Ömer Fatih Sayan seçildi.İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Sayan Evli ve 2 çocuk babası.

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