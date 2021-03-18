​Bu faizle ev ve araba alınmaz

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile ilgili açıklama yaptı.
Ağaoğlu bu düzenlemeyle konut ve otomobil alımlarında daha uzun vade kullandırma imkanı sunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı,
"Bir an evvel piyasadaki faizlerin düşmesi lazım"
- “Ancak halen yüksek seyreden faizler maliyetleri artıracağından ve pandemi nedeniyle de birçok insanımız dükkanını kapatmış, işinden olmuş veya işleri yavaşladığından dolayı o uzun vadeli kredileri kullanıp, araba ya da ev alma gibi imkanına kavuşmaları zorlaşıyor. Bir an evvel piyasadaki faizlerin düşmesi lazım.”