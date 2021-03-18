​Bu faizle ev ve araba alınmaz Bu faizle ev ve araba alınmaz Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek seyreden faizler ile ilgili açıklamada bulundu. Ağaoğlu, "Faizler maliyetleri artırıyor. İnsanlarımızın kredileri kullanıp, araba ya da ev alma gibi imkana kavuşmaları zorlaşıyor. Bir an evvel piyasadaki faizlerin düşmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Servisi 18 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 18 Mart 2021, 05:55 Yeni Şafak