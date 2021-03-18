Ekonomi Bu faizle ev ve araba alınmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bu faizle ev ve araba alınmaz

Bu faizle ev ve araba alınmaz

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yüksek seyreden faizler ile ilgili açıklamada bulundu. Ağaoğlu, "Faizler maliyetleri artırıyor. İnsanlarımızın kredileri kullanıp, araba ya da ev alma gibi imkana kavuşmaları zorlaşıyor. Bir an evvel piyasadaki faizlerin düşmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile ilgili açıklama yaptı.

Faizi kim istiyor?
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Faizi kim istiyor?

Aydın Ağaoğlu

Ağaoğlu bu düzenlemeyle konut ve otomobil alımlarında daha uzun vade kullandırma imkanı sunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı,

"Bir an evvel piyasadaki faizlerin düşmesi lazım"

  • “Ancak halen yüksek seyreden faizler maliyetleri artıracağından ve pandemi nedeniyle de birçok insanımız dükkanını kapatmış, işinden olmuş veya işleri yavaşladığından dolayı o uzun vadeli kredileri kullanıp, araba ya da ev alma gibi imkanına kavuşmaları zorlaşıyor. Bir an evvel piyasadaki faizlerin düşmesi lazım.”

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