Bu gurur hepimizin

Türkiye’nin Otomobili Togg T10X hayatın her alanında kullanılmaya başlandı. Bürokraside makam aracı olarak yer alan yerli ve milli otomobili teslim alan talihli vatandaşlar da severek kullanıyor.

CUMHURBAŞKANLARI MAKAM ARACI YAPTI

Togg’un ilk teslimat yaptığı ve 15 yıl boyunca 30 bin adet alım garantisi bulunan Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı’na 2 Togg tahsisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makam aracı olarak tahsis edildi. İlk siparişi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aracı ise eşi Emine Erdoğan üzerine kaydettirildi. Böylece doğrudan ve dolaylı olarak Cumhurbaşkanı’nın ulaşabileceği 3 Togg’u bulunuyor. TBMM Başkanlığı da makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı. Bunun yanında ilk siparişlerden birisi olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de Bakü’de düzenlenen törenle Togg T10X aracı teslim edildi. Makam aracı olarak envantere geçen Togg, devlet törenlerinde kullanılacak. DMO aracılığıyla Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyoyev’e de makamda kullanıması için Türkiye Cumhuriyeti tarafından T10X hediye edildi.

17 BAKAN HER YERE TOGG T10X’LE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da kullandığı T10X makam aracı gittiği her yerde büyük ilgi görüyor. Vatandaşların büyük ilgiyle karşılayarak gurur duyduğu yerli ve milli otomobil 17 bakana da teslim edildi. Bakanların da programların da sıklıkla kullandığı T10X’ler çift motorlu, uzun menzilli ve cam tavanlı en dolu versiyon olarak göze çarpıyor. Kaymakamlara da tahsise başlanan Togg’da DMO aracılığıyla talep eden belediye başkanları da makam aracı olarak verilmeye başlandı. Togg’dan direkt alınmayan araçların tasarrufu DMO’da bulunuyor. Talep edilmesi halinde ücreti karşılığında kendi kotası içerisinden tahsisi yapılıyor.

POLİS VE JANDARMA ENVANTERİNE GİRDİ

Togg’un tüm modellerinin en çok kullanılması beklenen polis, jandarma ve asker gibi kolluk kuvvetlerinin de envanterine girmeye başladı. İlk Togg T10X polis aracı İçişleri Bakanlığı’nın koruma aracına tahsis edilirken, ilk jandarma Togg aracı ise Jandarma genel Komutanlığı’nın makam aracı kayıtlarına geçti.











