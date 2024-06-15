Bu yıl bile faiz indirimini konuşabiliriz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dezenflasyon sürecinin son derece hassasiyetle, tüm kesimlerin ortak çabası ve kararlılığıyla yürütülmesinin önem taşıdığını söyledi. Avdagiç, "Dezenflasyon sürecini hızlandırmak elimizde. Bir an önce kalıcı düşük enflasyon hedefine ulaşmayı istiyoruz" dedi. Enflasyonla mücadele sürecinde alınacak hızlı mesafeyle, bu yıl içinde bile faiz indirimi konusunu konuşmanın mümkün olduğunu ifade eden Avdagiç, son dönemde atılan adımların ve kararlılık vurgusunun, piyasa faizlerinde kayda değer geri çekilmeyi sağladığını dile getirdi.

TL'DEKİ DEĞERLENME İHRACATI BASKILIYOR

12 aylık ihracatın ilk kez 260 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puan civarına gerilediğini hatırlatan Avdagiç, "Bu aşamada 2 noktaya dikkat çekmek isterim. Sıkı para politikasının ve dezenflasyon sürecinin devamının, önümüzdeki dönemde büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmasına hazırlıklı olmalıyız. Yine yüksek faiz ve buna bağlı kısa vadeli dış kaynak girişiyle TL'deki değerlenmenin, ihracatı baskılamaya devam etmesi ve ithalatta artışa yol açmasına karşı tedbirli olmak gerekiyor. Aksi takdirde dış dengenin büyümeye katkısını ortadan kalkabilir" diye konuştu.

UCUZ KAYNAĞA ULAŞABİLİYORUZ

Avdagiç, hem görüştükleri yabancı heyetlerden hem de uluslararası kuruluşlardan Türkiye ekonomisi hakkında güzel sözler duyduklarını anlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Özellikle son dönemde yurt dışından Türkiye ekonomisine bakışta ciddi bir iyileşme gözlüyoruz. Sözgelimi CDS'lerimiz 250 baz puan civarına geriledi. Artık daha ucuza kaynak bulabiliyoruz. İhracat pazarlarımızda görünümün daha da iyileşmesini bekliyoruz. Bunun da dış talep tarafında olumlu bir etki oluşturup firmalarımıza iç pazardaki sıkışıklığı aşma şansı sağlayacağına inanıyoruz."

Abartılı fiyatlama davranışı törpülendi

Başkan Avdagiç, geçen yıl temmuz ve ağustos aylarındaki yüzde 9'u aşan enflasyon rakamlarının endeksten düşmesi ve baz etkisiyle yıllık enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme görüleceğini bildirdi. Dezenflasyon sürecinin başladığına dikkat çeken Avdagiç, "Enflasyondaki belirgin azalışın, önemli bir sonucu da şu olacaktır: Fiyatlar genel seviyesindeki artışın sert gerilemesi, bozulan fiyatlama davranışlarının hızla düzelmesini sağlayacak. Böylece piyasanın geleceğe yönelik oluşturduğu abartılı fiyatlama davranışı da önemli ölçüde törpülenecek" açıklamasında bulundu. Avdagiç, KOBİ’lere yönelik finansman imkanlarının iyileştirilmesini de istedi.







