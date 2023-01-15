Buğdayda ekim alanı %20, rekolte %12 arttı

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel çapça yaşanan tahıl sıkıntısının ardından hükümetin alım fiyatlarını yükseltmesi Türkiye’de de buğday üretimini ve ekim alanlarını artırdı. Avrupa ve Afrika ülkelerine giden tahıl ürünlerinin Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle sevk aylarca sevk edilmemesi, uluslararası piyasalarda fiyatların tavan yapmasına neden oldu. Olağanüstü fiyat artışları üzerine hükümet, geçen yıl buğday alım fiyatlarını ton başına yüzde 213 artışla 2 bin 250 liradan 7 bin 50 liraya yükseltti. Bu önemli destek buğdayda hem ekim alanlarını hem de rekolteyi yükseltti.

20 MİLYON TONA YAKLAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bitkisel üretim veri bültenine göre; 2022’de buğday üretimi bir önceki yıla göre %11,9 oranında artarak 19,8 milyon tona yükseldi. Mısır üretimi %25,9 oranında artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi %47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretimi %36,5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretimi ise %32,2 oranında artarak 365 bin ton oldu. Tahıl ürünleri üretim miktarları toplamı ise ise 2022 yılında bir önceki yıla göre %21,3 oranında artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

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TEZCAN: BUĞDAY EKİM ALINA YÜZDE 20 ARTTI

TÜRKİYE Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, buğday ekim alanlarında yüzde 20 artış yaşandığını söyledi. Tezcan, “Türkiye kendini yetebilir bir ülke. Devletimizin alım politikasındaki fiyat imkanı, çiftçilerimize büyük bir avantaj ve onların teveccühü ile karşılandı. Bu teveccüh de 2022-2023 yılının buğday ekim alanlarının yüzde 20 gibi artışın sergilenmesini sağladı. Bu da bizi çok umutlandırdı” dedi.