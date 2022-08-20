Ekonomi Buğdayı koyacak depo kalmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Buğdayı koyacak depo kalmadı

Sivas’ta bu yıl buğday rekoltesi beklenenin çok üstünde gerçekleşerek rekor kırdı. 800 bin tonluk üretim hedeflenirken, şimdiden TMO depolarında yer kalmadı. Sivas Belediyesi buğdayın depolanabilmesi için 34 dönümlük bir alanı geçici olarak TMO’ya tahsis etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Buğdayı koyacak depo kalmadı
Arşiv.

Sivas’ta bu yıl buğday rekoltesi beklenenin çok üstünde gerçekleşerek rekor kırdı. Yaklaşık 800 bin tonluk üretim hedeflenirken, şimdiden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürlüğünün depolarında yer kalmadı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den fazla buğdayın depolanabilmesi için yardım istedi. Çetindağ’ın talebine duyarsız kalmayan Başkan Bilgin, Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nın yanında bulunan 34 dönüm alanı geçici olarak TMO’nun kullanımına açtı. Alanda hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapılarak, çiftçilerin traktörleriyle birlikte kolaylıkla girip çıkabileceği zemin oluşturuldu.

BELEDİYE ARSA TAHSİSİ YAPTI

İl ve ilçelerdeki tüm siloların dolduğunu belirten Çetindağ, “Belediyenin yaklaşık 40 dönümlük araziyi geçici depo olarak TMO’nun kullanımına açtı. Dünyada tahıl ürünlerinin bu kadar önemli olduğu dönemde çiftçilerimizin yanında olduğu için belediyemize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Buğdayda rekor üretim: Depolarda yer kalmayınca belediye arazilerini kullanıma açtı
EKONOMİ
Buğdayda rekor üretim: Depolarda yer kalmayınca belediye arazilerini kullanıma açtı
Türkiye parmakla gösteriliyor

Türkiye parmakla gösteriliyor

​Dünya basınından İstanbul Havalimanı'na övgü dolu sözler.
ABDlileri öldürdük

'ABD'lileri öldürdük'

​Rusya'dan savaş çıkaracak açıklama.
Bakan Bozdağ: Beklentiler karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır

'14 yaşından bu yana İslamiyet'i araştırıyordum'

​10 gün içerisinde 30 kedi ve köpek öldü.

Gençler bu sefer de Güneydoğu turuna çıktı.

​Zuladaki araçlar satışta

​Bütün bilgileriniz tehdit altında

​Göçmenlerin yaşadığı korku YİMER hattına yansıdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.