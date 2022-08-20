Buğdayı koyacak depo kalmadı

Sivas’ta bu yıl buğday rekoltesi beklenenin çok üstünde gerçekleşerek rekor kırdı. Yaklaşık 800 bin tonluk üretim hedeflenirken, şimdiden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Şube Müdürlüğünün depolarında yer kalmadı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’den fazla buğdayın depolanabilmesi için yardım istedi. Çetindağ’ın talebine duyarsız kalmayan Başkan Bilgin, Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nın yanında bulunan 34 dönüm alanı geçici olarak TMO’nun kullanımına açtı. Alanda hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapılarak, çiftçilerin traktörleriyle birlikte kolaylıkla girip çıkabileceği zemin oluşturuldu.

BELEDİYE ARSA TAHSİSİ YAPTI

İl ve ilçelerdeki tüm siloların dolduğunu belirten Çetindağ, “Belediyenin yaklaşık 40 dönümlük araziyi geçici depo olarak TMO’nun kullanımına açtı. Dünyada tahıl ürünlerinin bu kadar önemli olduğu dönemde çiftçilerimizin yanında olduğu için belediyemize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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