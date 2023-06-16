Bütçe mayısta fazla verdi

Şubat ayında yaşanan ve 11 şehri etkileyen deprem felaketine ve seçim dönemine rağmen Türkiye’deki makro ekonomik göstergeler istikrarını sürdürüyor. İhracat, üretim ve büyüme eksenli uygulanan ekonomi politikaları yanında sıkı bütçe uygulamalarının sonuçları da dikkat çekiyor. Son olarak, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayıs ayında 549 milyar 424 milyon lira, giderleri 430 milyar 518 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

GELİRDE %72 ARTIŞ

Buna göre, mayısta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 72,9 artarak 549 milyar 424 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 147,7 artışla 430 milyar 518 milyon liraya ulaştı. Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,7 yükselerek 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya çıktı.

Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 95,4 artarak 1 trilyon 875 milyar 715 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi mayısta 118 milyar 906 milyon lira fazla verirken, ocak-mayıs döneminde ise 263 milyar 590 milyon lira açık verdi. Buna göre, merkezi yönetim bütçe giderleri Mayıs 2022'de 173 milyar 777 milyon lira iken bu yılın aynı ayında yüzde 147,7 artışla 430 milyar 518 milyon liraya yükseldi. Böylece 2023'te merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6'sı kullanılmış oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,6 artışla 13 milyar 145 milyon liraya yükseldi.

KKM’NİN MALİYETİ 1,63 MİLYAR TL

Bu kapsamda, bütçede öngörülen 150 milyar 392 milyon lira ödeneğin yüzde 8,7’si kullanılmış oldu. Kur Korumalı Mevduat’ın bütçe yükü mayıs’ta 1,63 milyar TL, 2023’te ise 4,44 milyar TL oldu. Vergi türleri itibarıyla mayısta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi yüzde 99,1, kurumlar vergisi yüzde 68,3, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 71,6 oranında artış gösterdi.

Vergi gelirinde %55 yükseliş

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 trilyon 84 milyar 391 milyon lira iken bu yılın aynı döneminde yüzde 48,7 artışla 1 trilyon 612 milyar 124 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre, bütçe gelirlerinin ocak-mayıs dönemi gerçekleşme oranı 2022’de yüzde 42,5 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 42,3 oldu. Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde geçen yılın ocak-mayıs dönemine göre yüzde 55,6 artarak 1 trilyon 371 milyar 153 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.











