Büyüklerde verimlilik girişimi zayıf

AYHAN GÜNER





Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumları, öncelikleri, gelecek beklentileri ve risklerini ortaya koyan ‘Türkiye Verim Araştırması Raporu’nu yayınladı. 18 farklı ilden, 12 sektörden 1249 işletmenin katıldığı analizler içeren rapora göre, verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı yüzde 22 olarak açıklandı. Büyük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 17’ye geriliyor. Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, toplantıda dönüşüm sürecinde enerji sektörünün önemli bir rolü olduğunu belirtirken, “Enerjisa Enerji bu topraktan aldığını bu topraklara vermeyi kendine ilke edinmiştir” dedi.

Dünyadaki yeni trendlere bakıldığında verimlilikten söz edildiğin belirten Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, şunları söyledi: “Son 5 yılda 248 milyar dolarlık enerji ithalat faturamız var. Enerji Bakanlığımız bununla ilgili stratejiyi değerlendiriyor. Biz de bunun bir parçası olmayı planlıyoruz. Bu yüzden bu projenin içindeyiz ve ‘Daha iyi bir gelecek’ dedik.”





Bakanlık ve TOBB

Projeyi destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar arasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı, TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi, Enerji Verimliliği Derneği ve Tiyatro Kooperatifleri bulunuyor.



