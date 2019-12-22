Ekonomi Büyümek için hazırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Büyümek için hazırız

2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 büyüyerek yeniden büyüme patikasına girmesinin ardından, iş dünyası yeni yılda gaza basmaya hazırlanıyor. Faizlerdeki düşüş ve yüzde 5'lik büyüme hedefiyle beraber, 2020'de ekonominin gündemi üretim ve istihdam olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019'daki büyüme performansı ile uluslararası piyasalar başta olmak üzere herkesi şaşırtan Türkiye ekonomisi için iş dünyası 2020'ye umutla bakıyor. Faizlerdeki düşüş, makro verilerdeki iyileşme ve YEP sürecindeki kararlılık sayesinde, iş çevreleri 2020'nin üretim ve istihdam yılı olacağı konusunda hemfikir.

REÇETE BELLİ: GÜÇLÜ

Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Merkez Bankası’nın temmuz ayından itibaren üst üste aldığı faiz indirimi kararlarının, bilhassa iç tüketimi destekleyerek büyümeye olumlu yansıdığını dile getirdi. Kaan, "TCMB’nin yılın son toplantısında politika faizini yüzde 12 seviyesine çekmesi, reel sektör adına 2020 yılına yönelik ciddi bir motivasyon oldu. Bu kararının, önümüzdeki dönemde iç tüketimle birlikte yatırım harcamalarına da olumlu yansıyacağını ve böylelikle Türkiye ekonomisinin büyüme hedefine zorlanmadan ulaşacağını düşünüyoruz" dedi.

TL'YE GÜVEN ARTIYOR

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise 2019 yılında dengelenme sürecine girildiğini belirterek, "Hükümetimizin 2018 yılı gibi derin finansal sorunlar yaşadığımız bir yılın ardından ortaya koymuş olduğu irade ile 2019 yılında döviz kurlarından enflasyona, faizden cari açığa kadar ekonomimiz yeniden bir dengeleme sürecinin içine girmeyi başardı. Bu süreçte en büyük başarı, döviz piyasasının 2019 yılının hemen hemen tümünde, yüksek volatilite ve oynaklıktan kurtulup belirli bir dengeye oturtulmasıydı. Özellikle yılın son aylarında bunu çok daha güçlü bir şekilde hissediyoruz. Çünkü Türk lirasına olan güven tekrar artmaya başladı ve yeniden bir istikrar bandı oluştu" dedi.

Yüzde 5 büyüme hedefi kolaylıkla yakalanır

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise 2020 yılında Türkiye ekonomisi için yüzde 5’lik bir büyüme öngörüldüğünü ve bu hedefin yakalanmasında bir sıkıntı görmediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Dış ticarete, ihracata dayalı bir büyüme hedeflenirken, sanayi üretiminin lokomotif bir rol üstlenmesi çok büyük bir önem taşıyor. Kesintisiz olarak üretime devam etmesi, yeni pazarlara kanalize olması ve katma değerli ürünlerle dünya ticaret sahnesinde daha güçlü şekilde yer alması için çalışmaya devam etmeliyiz."

  • Dış ticaret gaza bastı
  • İsmail Gülle
  • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de küresel ticaretin içerisinden geçtiği zorlu sürece rağmen Türkiye'nin ihracatta olumlu bir grafiğe imza attığını kaydetti. Gülle, şöyle devam etti: "İhracatçılarımızın tüm güçleriyle, küresel ortalamanın üzerinde bir ihracat tablosu ile taçlanıyor, Ülkemizin ihracat performansı, rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında, başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. 2019 yılı ilk 9 aylık ihracat verisini açıklayan ülkelerden Güney Kore’nin ihracatı yüzde 9,8 düşmüş durumda."
  • Reçetemiz ihracat
  • Şekib Avdagiç
  • İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2020 yılının Türkiye için kur saldırısının gerçekleştiği 2018 ve dengeleme ile geçen 2019'un ardından güçlü büyümeye geçiş yılı olacağını dile getirdi. Başkan Avdagiç, tüm ekonomik badirelerin tek reçetesinin "ihracat" olduğunu ve ihracatın krizleri savma özelliği olduğuna dikkati çekti. Avdagiç, "Türkiye, her sene yüzde 5'in üzerinde bir büyüme sağlamak zorunda. 2020 için de yüzde 5 ulaşmak için itici gücümüz, üretimdir, yatırımdır" ifadesini kullandı.
  • 2020'de belirsizlik değil umut hakim olacak
  • Rifat Hisarcıklıoğlu
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın son çeyreğinde ülke ekonomisinde yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklediklerini belirterek, "Türk iş dünyası olarak ülkemizi 2020'de yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine, umut hakim olacak" dedi. TOBB olarak üreten kesimlerin sıkıntılarını çözmek üzere hükümetle paylaştıkları birçok konunun hayata geçirildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, yaptıkları kapsamlı çalışmalar sonucunda tarihi bir başarıya imza attıklarını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 60'ıncı sıradan 33'üncülüğe yükselen Türkiye'nin, bu konuda tarihin en iyi seviyesine geldiğini ifade etti. Türkiye'yi büyütme sürecinde sadece siyasetçilere değil, hane halkından müteşebbisine ve meslek örgütlerine kadar herkese önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yeni reformlara işaret etti.

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