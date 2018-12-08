Büyümeyi güçlendirelim

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) dün Ankara’da yapıldı. Burada konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan, son 6 ayda Türkiye ekonomisinin zor bir dönem geçirdiğini söyledi. Ekonomik temelleri sağlam, kamu bütçesi ve ödemeler dengesi açık vermeyen, bankacılık sektörü güçlü, denetim ve gözetimin iyi yapıldığı, merkez bankaları ve diğer düzenleyici ve denetleyici kurumları özerk, kamu ve özel sektörde borçluluk oranları düşük ekonomilerin krizlere dayanıklı olduğunu belirten Özilhan, “Bu ekonomiler, siyasetteki her türlü çalkantıları, dünya piyasalarındaki daralmaları, hatta kurulan komploları bile ufak tefek hasarlarla atlatırlar, kısa sürede toparlanıp, yollarına devam ederler” dedi.

KIYMETLİ BİR ZAMAN

Türkiye'nin güçlendirilmiş ekonomik temelleri sayesinde yaşanan krizlerde önemli bir direnç gösterdiğini hatırlatan Özilhan, “Küresel piyasalardaki son eğilimlerle beraber kıymetli bir zaman kazandık. Bu zamanı doğru kullanırsak hafif ve kısa süreli bir resesyonla bu badireyi atlatırız ancak bünyeyi kuvvetlendirici önlemleri almazsak, şimdilik bastırmış olduğumuz döviz krizinin yeniden hortlaması ve bu kez çok daha derin bir krize dönüşmesi kaçınılmaz olur” diye konuştu.

ÜSTESİNDEN GELİNDİ

Türkiye ekonomisinin en temel sorununun tasarruf açığı olduğunu vurgulayan Özilhan, bunu azaltmanın zorluğuna dikkati çekti. Özilhan, Türk vatandaşının gelirinin, yüksek gelirli ülkelere kıyasla yükseltilmesi ve refah payının artırılması gerektiğine işaret etti ve şunları kaydetti: “Döviz krizindeki acil sorunun üstesinden geldiğimize göre, bu konuya odaklanmalı, orta ve uzun vadeye bakmalıyız.”

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YÜKSEK FAİZ REEL SEKTÖRÜ VURUYOR

Özilhan, yüksek faiz oranlarının reel sektörün kredi kullanımını sınırladığını dile getirdi. Özilhan, finans sektörünün doğru araçlarla desteklenmesinin gündeme alınması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Reel sektör ve bankacılık sektörünün bir sarmal halinde aşağı çekilmesi önlenmeli.”

Başbaşa yürümesi gereken üç kurum

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dünyayı çok büyük bir kırılmanın beklediğini belirterek, “Bu kırılma ekonomileri ve üretimi çok ilgilendiriyor. Büyük ölçüde eğitimi de ilgilendiriyor. Çünkü eğitime bakarken muhakkak eğitim, ekonomi ve demokrasi ile baş başa bir üçlü şeklinde yürümesi gereken bir kurumdur” dedi.

AB’nin oryantalist bakışı zarar veriyor

Türkiye'nin güçlü olmasının, bu bölgenin istikrarı açısından olduğu kadar Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği açısından da önem taşıdığını ifade eden Tuncay Özilhan, “AB'ye üyelik müzakerelerinde Türkiye'nin oryantalist bir bakışla haksızlığa uğraması, aslında sadece bizim değil onların da zararına oldu” dedi. Özilhan, Türkiye'nin dış ilişkilerinde son dönemde görülen olumlu gelişmelerin, döviz krizinin atlatılmasında da katkı sağladığını belirtti.