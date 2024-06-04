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Ekonomi

Çalışan anneye 325 avro destek

Çalışan annelere 325 avro destek ödemesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu ve başvuru ekranı erişime açıldı.

04:00 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:46 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verileceğini bildirdi.

12 ay boyunca ÖDENECEK

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların dün itibarıyla başladığını aktardı. Işıkhan, şunları kaydetti: "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 avro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak."



#Çalışan Anne
#Destek
#Ekonomi
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