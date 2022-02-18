Ekonomi Çalışanlar için emsal karar Fazla mesaide GPRS kayıtları da delil olarak sunulabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışanlar için emsal karar: Fazla mesaide GPRS kayıtları da delil olarak sunulabilecek

Bir satış temsilcisinin fazla mesai davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, fazla mesainin ispatında diğer delillerle birlikte telefon GPRS kayıtlarının da delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Çalışanlar için emsal karar: Fazla mesaide GPRS kayıtları da delil olarak sunulabilecek
Foto/arşiv

Bir ilaç firmasında ilaç ve tıbbi tanıtım mümessili olarak çalışan genç, ayrıldığı işyerinden fazla mesai alacağı olduğu gerekçesiyle İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Mahkeme, davacı satış temsilcisinin hafta içi 07.30 da çalışmaya başlayıp akşam saat 22.00 ye kadar çalıştığını, cumartesi günleri de 08.00 den saat 14.00 e kadar çalıştığını, fazla çalışma ücretinin ödenmediğini ileri sürerek; alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı şirket sahibi ise davacının mesaisini kendisinin ayarladığını, prim alacağını daha fazla yükseltmek için kendi isteği ile fazla çalışmasının fazla mesai olarak kabul edilemeyeceğini, kendisine prim ödendiğini ve primlerin muhtemel fazla mesai alacağından mahsubu gerektiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme; fazla mesai ücreti alacağının reddine karar verdi. Kararı davacı satış temsilcisi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikteki kararda, GPRSS kayıtlarının fazla mesaiyi ispatta delil sayılacağı belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. Somut olayda, dosya kapsamından, davacının sabit ücret kotaya bağlı prim usulü ile çalıştığı anlaşılmaktadır. Mahkemece fazla çalışma yaptığının davacı tarafça ispat edilemediği gerekçesiyle talep reddedilmişse de davacının fazla çalışmalarının daha fazla prim elde etmeye yönelik olarak yapıldığı davalının zımnen kabulündedir. Davacıyla yapılan iş sözleşmesi 8. maddesinde çalışma sürelerini işverenin belirleyeceği, 12. maddesinde ise işçinin ziyaret planlarını işverene sunmak ve buna uymak zorunda olduğu düzenlemesi mevcuttur. Davacı delil olarak telefon, GPRS kayıtları, işverene sunduğu raporlar ve tanık beyanlarına dayanmış, telefon GPRS kayıtları ile raporlamalar bir arada değerlendirildiğinde fazla çalışma alacağının ispat edeceğini belirtmiştir.

Davacı tanıkları davacıyı programında belirttiği gün ve saatte görmüş kişiler olup davacı işi gereği pek çok doktor ve eczacı ile gün içinde kısa süreli tanıtım ve satış amaçlı görüşmektedir. Telefon GPRS kayıtları celbedilmediği gibi davacı tanıklarının davacıyı kısa süre görmüş olduğundan beyanlarına itibar edilemeyeceği ve davalı tanık beyanlarında davacının çalışma süresinin 44 saat olup yasal süreyi aşmadığı dolayısıyla fazla çalışmanın ispat edilemediği gerekçeleriyle reddi isabetsiz olmuştur.

Mahkemece davacıya ait delil kısmında bildirilen telefon GPRS kayıtları, araç kayıtları, işverene haftalık sunulan raporlar celbedilerek tüm deliller birlikte değerlendirilerek fazla çalışma alacağı hakkında hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yazılı gerekçeyle talebin reddi isabetsiz olmuştur. Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı: Son başvuru tarihi 15 Haziran
EKONOMİ
Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı: Son başvuru tarihi 15 Haziran

Dolar haftanın son işlem gününe nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftanın son işlem gününe nasıl başladı?

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi
GÜNDEM
Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının şirketleri kur korumalı mevduat sistemine dahil edildi
Trafikte gören durduruyor

Trafikte gören durduruyor

110 bin lira harcayarak 70 yıl önceki haline çevirdi.
Son başvuru tarihi 15 Haziran

Son başvuru tarihi 15 Haziran

​Zaman aşımına uğrayacak alacaklara ilişkin çağrı.
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Yüzde 15 düştü

İşte Rusya'nın Ukrayna'yı muhtemel işgal planı.

​Hırsızlardan vatandaşa pişkin cevap.

​İŞKUR acil ilan yayımladı: Başvuru yapmak oldukça kolay.

​Kadına yönelik şiddette iyi hal indirimi kalkıyor.

​Koparmanın cezası 109 bin 593 TL.

​Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

İstanbul'da trafiği durduran zincirleme kaza.

​Faturalar kademeli tarifeyle düşecek.

​CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı barbarlığı böyle savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.