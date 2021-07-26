Ekonomi Çamlıca Kulesine büyük ilgi Dokuz günde 30 bin kişi ziyaret etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çamlıca Kulesi'ne büyük ilgi: Dokuz günde 30 bin kişi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul’un Fethi’nin 568’inci yıl dönümünde açılan Çamlıca Kulesi'ni 9 günlük Kurban Bayramı süresince yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. Kule ziyarete açıldığı 1 Haziran 2021 tarihinden bugüne dek ise 98 bin 418 kişi tarafından ziyaret edildi.

Haber Merkezi İHA
Çamlıca Kulesini dokuz günde 30 bin kişi ziyaret etti
Çamlıca Kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul’un Fethi’nin 568’inci yıl dönümünde açılan Çamlıca Kulesi, bayram tatilini şehirde geçirmeyi planlayan İstanbulluların yanı sıra İstanbul’u ziyarete gelen yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.

Çamlıca Kulesi’ni Bayramın ilk günü 3 bin, 2. günü 4 bin 200, 3. günü ise 5 bin 245 kişi ziyaret etti.

Çamlıca Kulesi
Çamlıca Kulesi

Çamlıca Kulesi, iki ayda 98 bin 418 ziyaretçi ağırladı

Dünyada ilk defa aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi’nin, teknik özellikleri ve mimarisiyle İstanbul’un yeni simgelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Bakanlık, Kule’yi bayramın ilk üç gününde 12 bin 445 kişinin ziyaret ettiğinin bilgisini paylaştı.

Bakanlık, 9 günlük Kurban Bayramı süresince ise toplamda 29 bin 838 kişinin kuleyi ziyaret ettiğini açıkladı.

Çamlıca Kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Çamlıca Kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Ailelerin İstanbul’un yeni zirvesinde bir araya gelerek hem bayram sevinci yaşadıklarını hem de Kule’den İstanbul’un büyüleyici manzarasının keyfini çıkardıklarını ifade eden Bakanlık, ayrıca Kule’nin 1 Haziran 2021’den bugüne dek 98 bin 418 ziyaretçiyi ağırladığının bilgisini verdi.

Çamlıca Kulesi’ne turistlerin ilgisi büyük oldu

Kule’nin uzunluğunun 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliğinin ise 587 metre olduğunu hatırlatan Bakanlık, Kule’nin bu özelliği ile Avrupa’nın en yüksek kulesi olduğunu ifade etti. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yabancı turistlerin Kule’ye büyük ilgi gösterdiklerini belirten Bakanlık, Kurban Bayramı süresince Kule’de keyifli anlar yaşayan ziyaretçilerin çektikleri fotoğraf ve videolarla ziyaretlerini ölümsüzleştirdiğini aktardı.

Çamlıca Kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Çamlıca Kulesi, Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Bakanlık, Çamlıca Kulesi’nin hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası ve eşsiz İstanbul manzarasına hâkim seyir terasları ve 2,5 milyon ziyaretçi kapasitesi ile İstanbul’un ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacak bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

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