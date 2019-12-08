Çamura yattı

Daha önce duyurduğu takvimin aksine her fırsatta Türkiye’yi kötü göstermeye çalışan ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ekonomideki hızlı toparlanma karşısında sessizliği büründü. Önceki gün Türkiye ili ilgili değerlendirme yapması beklenen Moody’s’in değerlendirme yapmaması, taraflı davrandığının son göstergesi oldu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ TOPARLANMAYI GÖRMEZDEN GELDİ

Önceki gece değerlendirme yapması beklenen Moody's Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı bildirildi. Takvimde hakkında değerlendirilme yapılması için 6 Aralık olarak tarih verilen ülkelerden sadece Namibya için güncellemenin yapıldığı belirtilen açıklamada Moody's'in, Beyaz Rusya, Faroe Adaları, Gabon ve Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığı bildirildi.

SON SALDIRIYI 17 EKİM’DE YAPTI

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor. Moody’s son olarak 17 Ekim 2019’da yaptığı açıklamada; ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım talimatı vermesinin Türkiye'nin riskini arttıracağını savunmuştu. Moody’s “İki ülkenin ikili ticaret ilişkileri göreceli ılımlı olsa da bu yaptırımlar ve kongreden daha fazla zarar verici tedbir potansiyelinin yatırımcı ve iş hissiyatı üzerindeki muhtemel etkileri ve Türkiye’nin halihazırda yükselen dış güvenlik açığı riskleri nedeniyle Türkiye için ekonomik riskleri artırmaktadır. Genel olarak, jeopolitik riskler Türkiye’nin kredi profilinde ani bir bozulma için muhtemel bir tetikleyici olmaya devam edecektir” görüşünü ileri sürmüştü.

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JCR, TOPARLAMAYA DİKKAT ÇEKTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye'nin "BBB-" olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü "negatif"te bıraktı. Türkiye'de enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen, döviz kuru ve finansal piyasaların politika faizindeki hızlı artış, ABD ile ilişkilerdeki iyileşme ve kamu altyapı harcamalarındaki azalmanın ardından istikrar kazandığı belirtilen açıklamada, “Bu gelişmelerle Türk makamları, Uluslararası Para Fonu (IMF) da dahil olmak üzere dış desteğe bağlı kalmadan enflasyonu kendi başlarına durdurmayı başarabildi” ifadelerine yer verildi.

BÜYÜME TRENDİNE GERİ DÖNDÜ

Açıklamada, Türkiye ekonomisinde 2018'in son çeyreğinin ardından üç çeyrek boyunca daralma yaşandığı, fakat cari hesabın fazla vermesiyle ekonominin tekrardan toparlanmaya başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Yabancıların sermayelerini geri çektiği ve yerleşiklerin döviz mevduatlarında artış yaşandığı bir ortamda, finansal kurumlarca tutulan döviz likiditesi yeniden toparlanıyor. JCR, büyüme oranının 2019'un tamamında mütevazi bir şekilde pozitif olmasını bekliyor. Döviz kuru, yıllık enflasyonunun yüzde 10'un altına düşmesiyle yeniden istikrar kazandı. JCR, mali ve para politikaları altında ekonominin 2020-2022 döneminde ılımlı büyüme trendine geri dönmesini bekliyor.”

GÖRÜNÜMÜ YÜKSELTTİ

Fitch Ratings

Moody’s görmezden gelse de diğer birçok derecelendirme şirketi ile uluslararası kuruluşların Türkiye’ye ilişkin pozisyonları ve beklentileri değişti. IMF, Dünya Bankası, OECD ve birçok uluslararası banka, Türkiye’nin 2019 büyüme beklentisini yukarı revize etmek zorunda kaldı. Son olarak Fitch Ratings, 2 Kasım'da Türkiye'nin "BB-" seviyesindeki kredi notunu teyit ederek, "negatif" olan görünümünü "durağan"a revize etti.