Can suyu son virajda geldi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri hazırlandı. Böylece firmalarla yapılan anlaşmalar ile Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtların alımında uygulanan kredi faizleri düşürüldü.

8 YERLİ ÜRETİCİ ANLAŞMA YAPTI

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor. Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

SATIŞTA CİDDİ HAREKET SAĞLAR

Haydar Yenigün

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “2018 Ağustos’undan bu yana yükselen döviz, enflasyon ve dolayısıyla kredi faizleri nedeniyle 2017 yılına göre yüzde 60 oranında küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır” diye konuştu.

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TİCARİ ARAÇTA KALDIRAÇ OLUR

Muzaffer Arpacıoğlu

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu ticari araç pazarının son 8 ayda ortalama yüzde 50 daraldığını hatırlatarak, “Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır” ifadelerini kullandı.

TOYOTA BAĞIMSIZ KAMPANYA YAPTI

Ali Haydar Bozkurt

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "Toyota olarak farklı modellerimiz için yaptığımız çok cazip kampanyalar ile biz de bu kampanyada yer alacağız. Bazı modellerimizde devreye aldığımız “0” finansman oranı ile birlikte kamu bankalarının sunduğu yüzde 0,69 cazip finansman oranına denk bir oranı biz de bugünden itibaren müşterilerimize sunmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu.

ATILAN HER ADIM CANSUYU OLUYOR

Bülent Kılıçer

Honda Türkiye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Son bir yıldır ülkede yaşanan eknomik gelişmeler neticesinde hemen hemen tüm perakende pazarında olduğu gibi otomotiv pazarında da ciddi bir daralma yaşanıyor. Pazarı artırmak amacıyla atılan her adım, sektör oyuncuları için can suyu niteliğinde oluyor, olacaktır. Bu bağlamda devlet bankaları tarafından atılan bu adımda kesin bir rakam vermek zor olsa da mutlaka toplam pazara pozitif etki edecektir" dedi.

PAZAR CAN ÇEKİŞİYORDU

2017'de 1 milyon adedi geçen Türkiye otomotoiv pazarı son 2 yılda döviz kurundaki dalgalanmalar ve yüksek fazilerden kaynaklı daralma yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl yarı yarıya düşen iç pazar satışları 620 bin adede gerilemişti. Bu yıl ise ilk 8 aylık satışlarda 230 bine kadar düşen otomotiv pazarına 15 bin liraya kadar hurda teşviği verilmesine rağmen satışlara etkisi hissedilir olmamıştı. Bu yılı döviz kuru ve yaşanan ekonomik dalgalanmayla umutsuz gören sektöre taşıt kredilerindeki indirim umut oldu. Taşıt kredilerinde aylık yüzde 1,73'lük faiz oranı ile 50 bin lira için 18 ay vadede 60 bin 434 lira geri ödeme alınıyordu. Faizlerin yüzde 0,49'a kadar düşmesi ile tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödediği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede ise 15 bin 859 lira azalmış oldu. Vatandaşın 60 ay vadeli taşıt kredilerinde 50 bin lira için ödediği maliyet ise 28 bin 416 liraya düştü. Öte yandan taşıt kredilerinde uygulanacak üst faiz bandı olan yüzde 0,69 baz alındığında, 50 bin liralık taşıt kredisinde 18 ayda 6 bin 409 lira, 36 ayda 13 bin 457 lira ve 60 ayda 24 bin 252 lira vatandaşın cebinde kalacak.

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100 OTOMOBİLİN 60'I KREDİYLE ALINIYOR

Berk Çağdaş

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası'nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Çağdaş, faiz oranlarının düşmesinin çok önemli olduğunu her platformda dile getirdiklerini çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ının kredi ile satıldığını ifade ederek, "Bu yüzden kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. Bu gelişmenin 2019 yılı toplam pazarının 450 bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek" değerlendirmesinde bulundu.



YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK VERİLDİ

Hyundai fabrikası

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Murat Berkel

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, ”Faizlerde son dönemlerde yaşanan düşüş trendinin otomotiv satışları üstünde olumlu etkisi olduğunu gözlemliyorduk. Buna paralel olarak, devlet bankalarının açıkladığı özel kredi faiz oranları da otomotiv sektöründe satışlara olumlu katkı yapacaktır. Müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indirimi, sıfır araçlar kadar ikinci el piyasasının da hareketlenmesini beraberinde getirecektir. Ayrıca yerli araçlar için yapılan bu uygulama, sanayimizin de ilerlemesi için oldukça önemli çünkü satışların artması, iç pazar için yapılan üretimin de artmasını sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin önümüzdeki dönemlerde devam ettirilmesi, öncelikli olarak Türkiye ekonomisine ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv endüstrisine de olumlu katkı yaratacaktır” yorumunu yaptı.