Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Canik Latin Amerikada tam not aldı
SAVUNMA SANAYİ

Canik Latin Amerika’da tam not aldı

İhracattaki hedefini bu yıl daha da yukarılara çıkaran CANİK, dünyanın en büyük savunma fuarlarında boy göstermeyi sürdürüyor. Son olarak Şili’de gerçekleştirilen ve Latin Amerika’nın en büyük savunma fuarlarından biri olarak kabul edilen FIDAE’de yer alan CANİK, sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Fuarda CANİK, Latin Amerika pazarına yönelik bir dizi iş birlikleri ve ihracat anlaşmaları imzaladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Canik Latin Amerika’da tam not aldı
Canik Latin Amerika Fuarında.

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANİK, Latin Amerika'da büyük ilgiyle karşılandı.

Şili'nin başkenti Santiago'da 5-10 Nisan tarihlerinde bu yıl 21'incisi düzenlenen FIDAE Fuarı’na (The International Air and Space Fair/ Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı) katılan CANİK, en yeni ürünlerini sektör temsilcilerine tanıttı. İlk kez düzenlendiği 1980 yılından bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunan fuarda CANİK, Şili başta olmak üzere bölge ülkelerle de iş birlikleri ve ihracata yönelik anlaşmalara imza attı.

Gun Pod çözümü ve CANiK M2F büyük ilgi gördü

CANiK fuarda silah ve tabancaların yanı sıra yeni ve farklı teknolojilerle geliştirilen MECANIK optik, taktik, tekstil ve outdoor ürünleriyle boy gösterdi. Yoğun bir ilginin olduğu FIDAE Fuarı’nda, CANİK standını başta Şili ve tüm bölge ülkelerden olmak üzere 20’nin üzerinde delegasyon ziyaret etti. Fuarda entegrasyon devi UNIDEF tarafından geliştirilen silah podu (Gun Pod) çözümü ile yerli ve milli uçaksavar olarak tanımlanan CANiK M2 QCB’nin daha yüksek atış hızına sahip gelişmiş versiyonu olan CANİK M2F büyük ilgi gördü.

‘Savunmadaki gücümüzü gururla temsil ediyoruz’

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral,

“Türk savunma sanayisinin gücünü artırdığı ve dünyanın dört bir yanında adından söz ettirdiği bu dönemde, CANiK olarak biz de gelişmiş üretim ve Ar-Ge gücümüzle dünya pazarlarına yönelik büyük hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Şu anda dünyanın dört kıtasında 68 ülkeye ihracat gerçekleştiren CANiK markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımak için üretim, ihracat ve inovasyon faaliyetlerimizi hızlandırdık.

CANiK olarak savunma alanında dünya fuarlarının hepsinde yer alıyoruz. Şili, havacılık, uzay ve savunma sanayisine çok ciddi yatırımlar yapan bir ülke konumunda bulunuyor.

  • Bu noktada Şili, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika pazarı için FIDAE Fuarı’nda yer almak çok önemliydi. Burada yeni iş birliklerine imza atarak, hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Sırada Güney Afrika’da HUNTEX ve Filipinler’de ADAS Fuarlarımız olacak. Yeni yol haritalarımızla Türkiye’nin dünyadaki bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?
Korku dolu anlar

Korku dolu anlar

Beş katlı bina yıkılırken yandaki apartman hasar gördü.
Gördüğü rüya gerçek çıktı

Gördüğü rüya gerçek çıktı

​Uyanınca soluğu ekspertizde aldı: Dünyası başına yıkıldı.

​Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına kapıları kapattı.

Türkiye'de ilk defa üretimi yapıldı.

​Koronavirüs salgınından beter olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.