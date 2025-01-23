CANiK’in ABD üretimi ilk ürünü tanıtıldı

“Bu yalnızca bir tabanca lansmanı değil, aynı zamanda CANiK USA şirketimizin resmi lansmanı olması açısından da büyük önem taşıyor. Türk savunma sanayisinin sınırlarımızın ötesinde üretim kapasitesi ve teknolojik gücünü kanıtlayan bu proje, 40 milyon dolarlık yatırımla 3 yılda hayata geçirildi. Bu başarı, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesidir. SYS Grup şirketleri olarak oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. Başta CANiK USA’nın da üretime başlamış olması, buna ilave olarak yüksek katma değerli yeni ürünlerin de ortaya çıkmasıyla bu yıl başarılarımızı daha da yukarıya çekmeyi amaçlıyoruz. 2025 yılının ayrıca tüm Türk savunma sanayi şirketleri için iyi bir yıl olmasını ve hep birlikte daha büyük başarılara imza atmayı temenni ediyorum.”