Cari açık hız kesti

Türkiye'nin cari açığı ağustos ayında turizm kaynaklı gelirlerin etkisiyle ılımlı gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; cari işlemler hesabı, ağustosta 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu. Temmuzda ekonomideki cari açık 5,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ağustosta 7 milyar 104 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 749 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 922 milyon dolar net çıkış ve ikincil gelir dengesi kaleminde ise 141 milyon dolar net giriş kaydetti.