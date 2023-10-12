Cari açık hız kesti

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Türkiye'nin cari açığı ağustos ayında turizm kaynaklı gelirlerin etkisiyle ılımlı gerçekleşti. Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; cari işlemler hesabı, ağustosta 619 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 6 milyar 149 milyon dolarlık fazla oluştu. Temmuzda ekonomideki cari açık 5,5 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ağustosta 7 milyar 104 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 7 milyar 266 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 5 milyar 749 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 922 milyon dolar net çıkış ve ikincil gelir dengesi kaleminde ise 141 milyon dolar net giriş kaydetti.
Rezervlerde 5,1 milyar dolarlık net artış
Ağustosta, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 106 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımlarında ise 880 milyon dolar tutarında net giriş görüldü. Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 1 milyar 294 milyon net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 122 milyon dolar ve 679 milyon dolar net geri ödeme yaptı.
Resmi rezervlerde ise ağustosta 5 milyar 134 milyon dolarlık net artış oldu. Net hata noksan kalemi ise üçüncü ay üst üste fazla verdi.