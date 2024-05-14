Cari açık son 10 ayda yüzde 45 geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; martta cari işlemler hesabı yüzde 13,4 azalışla 5,2 milyar dolardan 4,5 milyar dolara geriledi. Türkiye’nin altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

57 MİLYAR DOLARDAN 31 MİLYAR DOLARA DÜŞTÜ

Zirve noktası olan 2023 yılı Mayıs ayında 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 25,8 milyar dolar azalarak, 2024 mart ayı itibariyle 31,2 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde son 10 ayda yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 30,4 milyar dolar geriledi. Böylelikle 2023 Mayıs ayına göre cari işlemler açığı, dış ticarette uygulanan politikaların etkisi ile yüzde 45,2 oranında düştü.

İKİ AYDA 14,3 MİLYAR $'LIK KAYNAĞI BELİRSİZ PARA ÇIKIŞI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Net hata ve noksan kalemi martta 9 milyar 560 milyon dolar dolar açık verdi. Önceki ay 4 milyar 850 milyon dolar açık verilmişti.

TEDBİRLER SONUÇ VERDİ

Rakamları değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Mart ayında yıllıklandırılmış bazda 103,2 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50 milyar doları aşmıştır. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir" dedi.

EKONOMİDE İYİLEŞME BU YIL DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Bolat, “Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, bir taraftan ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, diğer taraftan cari işlemler hesabında iyileşme sağlayarak makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. İhracatta artış ve ithalattaki azalış trendinin 2024 yılının geneli itibarıyla devam etmesi beklenmekte, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı vermesi öngörülmektedir" dedi.







