Cari açıkta keskin düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayına ilişkin cari işlemler hesabını açıkladı. Mayıs ayında Türkiye’nin cari denge hesabı 1 milyar 240 milyon dolar açık verdi. Nisan ayında cari açık 5,29 milyar dolar, geçen yılın mayıs ayında ise 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayında yüzde 84,1 gerileyen cari açıkta son aylarda yaşanan hızlı iyileşme yıllık rakamlara da yansıdı. Geçen yılın mayıs ayında 57 milyar dolar olan yıllık cari açık bir yılda 31,8 milyar dolar azalarak 25,2 milyar dolara geriledi.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ 3,3 MİLYAR $’LIK FAZLA

Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Mayıs ayında 3,3 milyar dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Mayıs'ta 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4,7 milyar dolar olurken bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

YABANCILAR TAHVİLE KOŞTU

TCMB verilerine göre; mayıs ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 361 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde portföy yatırımları 5,6 milyar doları tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 529 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6,1 milyar dolar net alış yaptığı görüldü.

NET HATA NOKSAN YENİDEN ARTIDA

Mayıs ayında resmi rezervlerde bu ay 17,6 milyar dolar net artış oldu. Net hata noksan tarafında ise mayıs ayında beş aydır görülen çıkış ivmesi güçlü bir şekilde tersine döndü. Mayıs ayında net hata noksan fazlası 4,5 milyar dolar oldu. Net hata noksanda mayıs ayından önceki beş ayda 18,9 milyar dolarlık çıkış görülmüştü. Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, genel hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde mayısta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.

Dış ticaretin katkısı büyük

Mayıs ayına ilişkin cari işlem rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki makas daralmasının cari dengeye verdiği katkıya dikkat çekti. Bolat, “2024 Mayıs ayında yıllıklandırılmış bazda ihracat yüzde 2,3’lük artış ile 260 milyar dolara yükseldi. İthalat ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 7,8’lik azalışla 347,1 milyar dolara geriledi. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı yüzde 28,7 oranında azalarak 87,1 milyar dolar ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise 7,4 yüzde puan artarak yüzde 74,9 oldu. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya kavuşturmakta ve cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı sağlamlaştırmaktadır. 2024 yılı genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı yapacağı öngörülmektedir” dedi.







