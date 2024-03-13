Cari açıkta tarihi düşüş

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, uygulanan ekonomi politikaları ışığında iyileşmeye davam ediyor. 2023’ün ocak ayında 10,4 milyar dolar olan cari açık, bu yılın aynı döneminde yüzde 75,5 azalışla 2,6 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ocakta 3,6 milyar dolar fazla verdi.

MAYISTAN BU YANA 22,6 MİLYAR $ AZALDI

Sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 60,1 milyar dolar olduğunu vurguladı ve bu rakamın ocak itibarıyla 37,5 milyar dolara gerilediğini kaydetti. Ömer Bolat, “Ocak ayında cari açığımızda tarihi düşüş yaşandı. Temmuz ayından itibaren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı istikrarlı düşüyor. Bu durum cari işlemler hesabındaki iyileşmeyi destekliyor” açıklamasında bulundu.

HİZMET GELİRLERİ REKOR TAZELEDİ

Cari açıktaki gerilemede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık 64,8 azalarak 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesinin etkili olduğunu bildiren Bolat, “Hizmet gelirleri, ocakta yıllıklandırılmış bazda rekoru yineleyerek 100 milyar doları aşmıştır. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 47,8 milyar dolara yükselmiştir” ifadelerini kullandı. Bakanlık tarafından açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, şubat ayında dış ticaret açığının yüzde 42,3 azalarak 7 milyar dolar oldu bilgisini veren Bolat, “Cari işlemler açığında düşüşün önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmektedir” dedi.

KALICI İYİLEŞME HEDEFLİYORUZ

Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyle gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Ticaret Bakanı Bolat, “Ekonomi yönetimi olarak bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atarken bir yandan da sürdürülebilirlik esaslı kalıcı bir yatırım iklimi tesis etmeye, verimlilik ve rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformları uygulamaya koymaya kararlıyız” değerlendirmesini yaptı.

EKONOMİ POLİTİKASI İSTİKRARI GÜÇLENDİRİYOR

Bolat, uygulanan ekonomi politikasının somutlaşan çıktılarının, içeride ve dışarıda güven vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Bu çerçevede uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in geçen hafta ülke kredi notumuzu yükseltmesi, ekonomi programımıza uluslararası ölçekte artan güvenin bir yansımasıdır. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar, ithalattaki gerileme neticesinde bir taraftan daha dengeli bir ekonomik büyüme kompozisyonu sağlanırken diğer taraftan cari işlemler hesabındaki iyileşmeler makroekonomik istikrarı güçlendirmeye katkı sunmaktadır.”

BOLAT'TAN İNGİLTERE VE ALMANYA'YA ZİYARET

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Berlin'de düzenlenecek "KOBİ'ler için Gelecek Günü 2024" etkinliğine katılacak. Berlin temasları kapsamında Türkiye'de yatırımları bulunan Alman iş insanlarıyla ‘Yuvarlak Masa Toplantısı’ında bir araya gelecek olan Bolat, özel sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak. Ticaret Bakanı yarın ise Londra'da İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch ile görüşecek. Mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik müzakerelerin başladığı duyurulacak. Görüşmelerin ilk turunun, haziranda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ocak ayı cari denge verisi sonrası X hesabından değerlendirmelerde bulundu. Yıllık cari açıktaki iyileşmenin 22,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bakan Şimşek “Dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.











