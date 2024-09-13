Cari denge üst üste iki ay fazla verdi

Türkiye'de cari dengede bu yılın en yüksek fazlası kaydedildi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, temmuzda cari denge 566 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 879 milyon dolarlık fazla oluştu. Böylece cari denge haziran ayının ardından temmuzda da fazla vermiş oldu. Veriler temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini gösterdi. Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirdiğini, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirdiğini bildirdi.

37,9 MİLYAR $’LIK İYİLEŞME

Cari işlemler açığının bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,8 azalışla 16 milyar dolar olarak kaydedildiği bilgisini veren Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Böylelikle tepe noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 37,9 milyar dolar azalarak, Temmuz 2024 itibarıyla 19,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Nisan 2022'den bu yana ilk defa 20 milyar dolar seviyesinin altına geriledi. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 39,8 milyar dolara düştü."

10 YILIN EN YÜKSEK PORTFÖY GİRİŞİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de uyguladıklara programa olan güven sayesinde sermaye girişlerinin son 1 yılda 43,3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Temmuzda 10 yılın en yüksek aylık portföy girişi gerçekleşirken son 1 yılda toplam giriş 34,5 milyar dolar oldu" ifadelerini kullandı.







