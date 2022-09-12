Cari işlemler verisi açıklandı

İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,9, yakıtlarda %76,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,2, yakıtlarda %52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,4 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 27,0 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,8, ham maddelerde (yakıt hariç) %13,3, yakıtlarda %131,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 arttı.

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İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %53,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %18,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,8 ve yakıtlarda %15,3 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,9 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 155,4 olan ihracat miktar endeksi %4,9 azalarak, 2022 Temmuz ayında 147,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 143,0 olan ihracat miktar endeksi %2,5 artarak, 2022 Temmuz ayında 146,6 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi %1,6 artarak, 2022 Temmuz ayında 115,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 112,7 olan ithalat miktar endeksi %7,8 artarak, 2022 Temmuz ayında 121,6 oldu.

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DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI TEMMUZ AYINDA 76,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15 puan azalarak, 2022 yılı Temmuz ayında 76,6 oldu.