​Çarklar yatırım için döndü

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını, sanayide üretilen malların ağırlığını da değiştirdi. Yatırımlara işaret eden sermaye malı imalatı son bir yılda 2,7 kat artışla yüzde 4,1’den yüzde 11,1’e yükseldi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla gömlek, ceket, pantalon yerine evde bir tişört ya da eşofmanla iş yapabilme imkanı, giyim eşyaları imalatını yüzde 0,1’lik artışla sınırlarken, teknoloji odaklı ve eczacılık ürünleri imalatını büyüttü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yıl ocakta aylık bazda yüzde 1 artarken, yıllıkta yüzde 8,2 olan beklentilerin üzerinde yüzde 11,4 artış gösterdi. Arındırılmamışta endeks yıllık yüzde 7,5 artış kaydetti. TÜİK verilerinden yapılan belirlemelere göre, ara malı imalatı yüzde 16,9’lik oranla güçlü artış gösterirken, dayanıklı tüketimde geçen yıl ocakta yüzde 2,5 olan imalat bu yıl ocakta yüzde 20,5 arttı. Dayanıksız tüketim yüzde 6,3, imalat sanayii yüzde 12,1 arttı.

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GİYİMİN YERİNİ BİLGİSAYAR ALDI

Gıda ürünleri imalatındaki artış yüzde 3,3 olurken, içeceklerde yavaşlama görüldü. Bu sektörde 2020 Ocak’ta yüzde 13 olan üretim, Ocak 2021’de yüzde 3,1’lik artışla sınırlı kaldı. Tütünde geçen yıl yüzde 16,2 daralan üretim bu yıl yüzde 15 artış kaydetti. Giyim eşyaları da yüzde 0,1 artışla sınırlı kaldı. Bu oran, geçen yıl ocakta yüzde 10,7 olmuştu. Kimyasal ürünlerin imalatı aynı dönemde yüzde 5,8’den yüzde 23,3’e çıktı. Eczacılık ürünlerindeki artış yüzde 8,4’den yüzde 19,2’lik oranla güçlü bir büyüme gösterdi. Kauçuk ve plastikte yüzde 8,1’den yüzde 17,5’e ulaştı. Bilgisayarların elektronik ve optik ürünlerin imalatındaki artış yüzde 17,3’den yüzde 27’ye, Elektrikli teçhizat imalatında yüzde 8,3’den yüzde 21,6’ya çıktı.

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MAKİNE ÜRETİMİ ARTTI ONARIM AZALDI

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatındaki artış yüzde 11,4’ten yüzde 27,5’e yükseldi. Römort ve yarı römort imalatı yüzde 3,1’den yüzde 12,5’e ulaşırken, diğer ulaşım araçları imalatı da yüzde 24,7 daralma kaydetti. Mobilya imalatında aynı dönemde yüzde 0.8’lik daralma yerini yüzde 17,3’lük artışa bıraktı. Makine ve ekipman kurulumu ve onarımında yüzde 12,6’lık artış bu dönemde yüzde 8,3 azalırken, diğer imalatlarda yüzde 7 artış görüldü.