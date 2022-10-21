Çekya'ya ortak yatırım çağrısı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Çekya'nın uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inandıklarını belirtti. Muş, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde amaçlanan seviyelere gelinebilmesi için en önemli görevin özel sektöre düştüğünü vurgulayarak, "Bizler, yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın önünü açmaya ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteği vermeye hazırız. Bizim kapımız bu anlamda kurulacak her iş birliğinde Çekyalı dostlarımıza, muhataplarımıza açık olacaktır" dedi.

TİCARET HACMİNDE HEDEF: 5 MİLYAR DOLAR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilen Türkiye-Çekya İş Forumu'nda konuşan Muş, ikili ticaret hacminde bu zorlu süreçleri fırsata çevirdiklerini anlatan Muş, şöyle devam etti: "2021 yılında ikili ticaret hacmimiz bugüne kadar kaydedilen en yüksek ticaret hacmi olan 4,3 milyar dolar oldu. Ticaretimizdeki bu artış ivmesiyle birlikte bu yıl sonunda 5 milyar dolara ulaşabileceğimize inancımız tam. İlk olarak, pandemi ve jeopolitik risklerin doğurduğu belirsizlik ortamında Çek şirketleri Türk firmalarının kalitesine ve rekabetçiliğine olan güvenini korudu. İkinci olarak ise ülkemiz ticarette güvenilir limanlardan biri olma konumunu bir kez daha perçinlemiş durumda.

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KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ SÜRÜYOR

Bakan Muş, iki ülke yatırım ilişkilerinde de son dönemde önemli iş birliklerinin ortaya çıktığını belirterek, özellikle enerji, otomotiv ve lojistik gibi birçok sektörde firmaların karşılıklı olarak yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin yatırım alanında son 20 yılda gösterdiği performansa benzer şekilde Çekya'nın da yatırımlar alanında önemli bir destinasyon olduğunu dile getiren Muş, "Çekya'nın bu performansla AB içinde kişi başına en fazla yabancı sermaye çeken ülkeler arasına girmesi ayrıca dikkat çekici. Bu itibarla ülkelerimizin karşılıklı avantajlı lojistik konumları, vasıflı iş güçleri ve uygun yatırım ortamları ile iki ülkede ortak yatırımlar gerçekleştirebileceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

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