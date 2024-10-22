Çelik Kubbe'ye yerli mühimmat

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, hava savunmanın ülkenin korunması için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu kritik teknolojiyi kendiniz yaparsanız, başkasına emanet etmezsiniz. Türkiye bu açıdan sayılı ülkeler arasında. Hedef kardeş ülkelerle bunu paylaşabilmek. Gücünü Türk Milleti’nden alan bir şirket olarak geniş ürün yelpazemizle ülkemizin savunmasına güç katmaya ve geleceğimizi güvenli hale getirmeye devam edeceğiz. ROKETSAN’ın en büyük görevi 'Çelik Kubbe’nin' vurucu gücünü oluşturacak olan hava savunma teknolojilerini geliştirmek” dedi.

İkinci, Türkiye’nin hava savunmasının temelini oluşturacak Çelik Kubbe Projesi’nde, Türkiye’nin roket ve füze üretim merkezi olarak tüm katmanlı hava savunma füzeleriyle yer aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Alçaktan yüksek irtifaya kadar sıralanan, farklı menzillerde geliştirilen ve çeşitli platformlara entegre edilen ürünlerimizle, Çelik Kubbe Projesi’nin en önemli parçalarından biri olan vurucu gücünü oluşturuyoruz. Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü olacak SİPER Ürün-2 sisteminin atışlı testini birkaç gün önce başarıyla gerçekleştirdik. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterindeki tek enerji silahı olan ALKA’ya FPV droneları imha kabiliyeti de kazandırarak günümüzün en önemli tehditlerinden birini de etkisiz hale getirebilecek güce ulaştırdık." İkinci, fuarda 30 yeni ürünü vitrine çıkardıklarını sözlerine ekledi.