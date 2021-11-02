Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı'da altın fiyatları

\"Başka kuyumcudan aldığını iddia etti\"<br><br>Bileziği eline alır almaz sahte olduğunu anladığını ve belli etmediğini belirten kuyumcu Engin Eroğlu, “Teraziye koydum ve hareketlerini görmek için değerinden daha düşük fiyat verdim. Normalde altın olsa 5 bin lira fiyatı, ben 2 bin lira fiyat verdim. Kabul edip, 'kasanız müsaitse bozabilir misiniz?' dedi. Kesip, kontrol etmem gerektiğini söyleyince panikledi. Kestikten sonra ise bilekliğinin içinin beyaz ve kaplama olduğunu gördüm. Bunun söyleyince şok oldu ve başka kuyumcudan aldığını iddia etti. Aldığını söylediği yerse tanıdığım kuyumcuydu. Orayı arayıp mağduriyetin giderileceğini söyledim ama kabul etmedi. Polisi aradım. O sıra kapıya doğru yönelip kaçtı gitti. 22 ayar damgası var. İmitasyon kaplama, hiçbir değeri yok. Şuan çöp bizim için. Polise şikayetçi olduk, bizim kaybımız olmadı ama belki başka arkadaşlarımızın olabilir\" dedi.