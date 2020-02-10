Ceza gibi komisyon

Ticari kredilerde bankaların işletmeler karşı tutumu iş dünyasını rahatsız ediyor. Faiz oranını güncellemek isteyen ya da borcunu erken ödemek isteyen firmalar, bankaların önlerine çıkardığı ek ücretler sebebiyle ticari manevra yapmaktan da kaçınır hale geliyor. Merkez Bankası'nın ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimleri piyasalara pozitf etki ederken, işlerini büyütmek isteyen ya da atılım yapmak isteyen şirketler bankaların politikası sebebiyle beklemede kalıyor. Bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan düşerken bundan faydalanamayan işletmeler bankalara çalışıyor.

BANKADAN BANKAYA TUTUM DEĞİŞİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, firmaların bankalar karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Avdagiç, piyasada ortalama ticari kredi faiz oranlarının gerilediğini belirterek, firmaların bankalardan ‘kredi borcu erken kapama’ ve ‘faiz indirimi’ talepleri olduğunu dile getirdi.Borcunu kapatmak isteyen ya da indirmeyi bekleyen firmaların bu taleplerine karşı bazı özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, bankalar arası bir uygulama birliğinin olmadığını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

SINIR GETİRİLSİN

Şekib Avdagiç, bankalardan geçen dönemde yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan ve ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını aktardı. Bunu anlayışla karşılamanın mümkün olmadığını belirten Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankaların bu tutumu, ‘Ben para kazanıyorum, sen faizini indirme’ demenin başka yoludur. Üstelik bu oranlar bankadan bankaya değişiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ticari kredilerini tamamen kapatmak isteyen veya kredisini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalardan alınan komisyona belirli bir sınır çizilmesi gerek. Bankalar arası birliğin sağlanması makul bir tutum olur.”