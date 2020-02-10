Ekonomi Ceza gibikomisyon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ceza gibi komisyon

Ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalar, özel bankaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonuyla karşılaşıyor. İşletmelerin cezalandırıldığını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Bankaların tutumu, 'Ben para kazanıyorum, sen faizini indirme' anlamına gelir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Ticari kredilerde bankaların işletmeler karşı tutumu iş dünyasını rahatsız ediyor. Faiz oranını güncellemek isteyen ya da borcunu erken ödemek isteyen firmalar, bankaların önlerine çıkardığı ek ücretler sebebiyle ticari manevra yapmaktan da kaçınır hale geliyor. Merkez Bankası'nın ardı ardına gerçekleştirdiği faiz indirimleri piyasalara pozitf etki ederken, işlerini büyütmek isteyen ya da atılım yapmak isteyen şirketler bankaların politikası sebebiyle beklemede kalıyor. Bir önceki yılın ocak ayına göre ticari kredi faizleri ortalama 14 puan düşerken bundan faydalanamayan işletmeler bankalara çalışıyor.

BANKADAN BANKAYA TUTUM DEĞİŞİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, firmaların bankalar karşısında çaresiz kaldığını söyledi. Avdagiç, piyasada ortalama ticari kredi faiz oranlarının gerilediğini belirterek, firmaların bankalardan ‘kredi borcu erken kapama’ ve ‘faiz indirimi’ talepleri olduğunu dile getirdi.Borcunu kapatmak isteyen ya da indirmeyi bekleyen firmaların bu taleplerine karşı bazı özel bankaların adeta ceza anlamına gelecek komisyon oranları uyguladığını belirten Avdagiç, bankalar arası bir uygulama birliğinin olmadığını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

SINIR GETİRİLSİN

Şekib Avdagiç, bankalardan geçen dönemde yüksek faiz oranlarıyla kredi kullanan ve ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmaların yüzde 5'e varan erken kapama komisyonu engeliyle karşılaştığını aktardı. Bunu anlayışla karşılamanın mümkün olmadığını belirten Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bankaların bu tutumu, ‘Ben para kazanıyorum, sen faizini indirme’ demenin başka yoludur. Üstelik bu oranlar bankadan bankaya değişiyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ticari kredilerini tamamen kapatmak isteyen veya kredisini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalardan alınan komisyona belirli bir sınır çizilmesi gerek. Bankalar arası birliğin sağlanması makul bir tutum olur.”

Merdiven altı patladı

Merdiven altı patladı

Güzellik için bankadan kredi çekenler, 14 yaşında ameliyat masasına yatanlar...Estetik sektörü iyice çirkinleşti.
Bir kez daha: Sigara haramdır!

Bir kez daha:
Sigara haramdır!

'​Her sene 8 milyon insanı öldüren bir katil.'
İdlibe ulaştılar

İdlib'e ulaştılar

​Esed rejimi, uyarılara rağmen saldırmaktan vazgeçmiyor.
Son anda kurtarıldılar

Son anda kurtarıldılar

​Donmak üzere olan 49 kişi yaşamak için kendilerini ihbar etti.
EFT ücretine indirim

EFT ücretine indirim

​Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonları düşürüldü.
Valilikler<br>peş peşe açıklıyor

Valilikler
peş peşe açıklıyor

35 ilde okullar tatil... [Güncellenen haber]
Yüzlerce uçuş iptal!

Yüzlerce uçuş iptal!

Londra'yı 'Ciara' vurdu, havaalanlarına uçak inmiyor.
Özhaseki trafik kazası geçirdi

Özhaseki trafik kazası geçirdi

​Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz da araçtaydı.
Adliyeyi havaya uçuracaklardı

Adliyeyi havaya uçuracaklardı

Bina içinde çok sayıda patlayıcı bulundu.
Gözünü zirveye dikti

Gözünü zirveye dikti

Galatasaray, liderle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Yarını bekleyin

Yarını bekleyin

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan meraklandıran mesaj.
Yaylalara gitmeyin!

Yaylalara gitmeyin!

​Trabzon Valiliği'nden vatandaşlara çığ uyarısı.
Ücretsiz taşıyorlar

Ücretsiz taşıyorlar

Fırsatçılara karşı depremzedelerin eşyalarını jandarma taşıyor.
Maç fazlasıyla lider

Maç fazlasıyla lider

​Zirvedeki kritik maçta puanlar paylaşıldı.
10 gün<br> içinde temel atılacak

10 gün
içinde temel atılacak

Elazığ'da depremzedelerin yaraları hızla sarılıyor.
Korkunç<br>ihmal iddiası

Korkunç
ihmal iddiası

​3 kardeş evde uyurken çıkan yangında ölmüşlerdi.
Cumurbaşkanlığı forsunu kullanıyorlar

Cumurbaşkanlığı forsunu kullanıyorlar

​Kredi kartı kullananlar yıllık aidat dolandırıcılığına dikkat.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.