CHP'nin taleplerini dinledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya pozitif bir başlangıç yaparak yüzde 0,19 artışla 10.791,65 puandan açıldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktöring olurken, en çok kaybettiren yüzde 2,02 ile tekstil ve deri oldu.