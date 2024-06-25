CHP'nin taleplerini dinledi

Görüşmenin ana teması ekonomideki son gelişmeler ve vergi paketi oldu. Karatepe ve beraberindeki heyet, Şimşek ile dün saat 10.00'da bakanlıkta bir araya geldi. Şimşek konuklarını bakanlık girişinde karşıladı.
4 saat 15 dakika süren görüşmede, CHP heyeti asgari ücret ile emekli maaşlarının artırılması yönündeki beklentilerini Şimşek'e iletti.
SONUÇ ALICI TASARRUF
Edinilen bilgiye göre, Şimşek ise enflasyonda izlenen yol haritasına ilişkin CHP heyetini bilgilendirdi. Vergide adalet ilkesiyle hareket edeceklerini belirten Şimşek, vergi düzenlemesinin de bu çerçevede hazırlandığını kaydetti. Şimşek, tasarruf tedbirlerinin sonucu verici olacağını da CHP heyetine aktardı. Karatepe, Şimşek ile görüşmesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarında ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak tarım kanununun ön gördüğü şekilde yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi, vergide adaletsizliğin giderilmesi" taleplerini ilettiklerini aktardı.