|
Ekonomi

CHP'nin taleplerini dinledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve beraberindeki ekonomi kurmaylarını bakanlıkta ağırladı.

Uğur Duyan
04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:04 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek.
Mehmet Şimşek.

Görüşmenin ana teması ekonomideki son gelişmeler ve vergi paketi oldu. Karatepe ve beraberindeki heyet, Şimşek ile dün saat 10.00'da bakanlıkta bir araya geldi. Şimşek konuklarını bakanlık girişinde karşıladı.

4 saat 15 dakika süren görüşmede, CHP heyeti asgari ücret ile emekli maaşlarının artırılması yönündeki beklentilerini Şimşek'e iletti.

SONUÇ ALICI TASARRUF

Edinilen bilgiye göre, Şimşek ise enflasyonda izlenen yol haritasına ilişkin CHP heyetini bilgilendirdi. Vergide adalet ilkesiyle hareket edeceklerini belirten Şimşek, vergi düzenlemesinin de bu çerçevede hazırlandığını kaydetti. Şimşek, tasarruf tedbirlerinin sonucu verici olacağını da CHP heyetine aktardı. Karatepe, Şimşek ile görüşmesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarında ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak tarım kanununun ön gördüğü şekilde yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi, vergide adaletsizliğin giderilmesi" taleplerini ilettiklerini aktardı.




#Mehmet Şimşek
#Siyaset
#CHP
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSB son dakika olarak uyarıda bulundu! Bedelli askerlik başvurusu sona eriyor: 2024 bedelli askerlik ne kadar?