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Ekonomi

Çiftçilere destek ödemesi hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

10:10 - 21/07/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından destekleme ödemesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.


Buna göre, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 64 milyon 910 bin 785 lira ödendi.


Destekleme ödemelerinde kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği kapsamında 17 milyon 120 bin lira ve yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 1 milyon 106 bin 112 lira aktarıldı.



Toplam 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesi


Ayrıca toprak analizi desteği kapsamında 177 bin 600 lira olmak üzere diğer ödemelerle birlikte toplam 119 milyon 106 bin liralık destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.




#Tarım
#destek ödemesi
#ekonomi
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