Ekonomi Çıkarmadığın maden senin değildir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çıkarmadığın maden senin değildir

Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden yararlanmasına karşı yürütülen kirli kampanyalara ortak tepki geldi. Madencilik sektöründe faaliyet gösteren 14 STK'nın yaptığı ortak açıklamada, bir projeden yola çıkarak ülkede yapılan bütün maden arama projelerine karşı çıkılması eleştirildi. Açıklamada 'Madenler işletilirse değerlidir' vurgusu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
14 STK'nın yaptığı ortak açıklamada 'Madenler işletilirse değerlidir.' mesajı verildi.
14 STK'nın yaptığı ortak açıklamada 'Madenler işletilirse değerlidir.' mesajı verildi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği ve Türkiye Madenciler Derneği'nin aralarında bulunduğu madencilik sektöründe faaliyet gösteren 14 sivil toplum kuruluşu (STK), yaptıkları ortak açıklama ile 'madenler işletilirse değerlidir' mesajı verdi. Türkiye’de madencilik sektörüne faaliyet gösteren birlik, oda vakıf dernekler tarafından yapılan ortak açıklamada bir projeden yola çıkarak ülkede yapılan bütün maden arama projelerine karşı çıkılmanın doğru olmadığı belirtilerek, "Madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını değil, bu işletmelerin insana ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesini toplum olarak istemeliyiz" denildi.

KARŞI ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL

Açıklamada,"Biz madenciler olarak ’maden veya çevre’ demiyoruz, biliyoruz ki ’veya’ dediğimizde veya ile bağladıklarımızın birinden vazgeçmek zorundayız. Oysa biz ne madenden ne de çevreden vazgeçebiliriz. Bu nedenle biz biliyoruz ve inanıyoruz ki insana ve çevreye duyarlı ve katkı sağlayarak dünya standartlarında madencilik yapabilen/yapan teknik kapasitemiz, insan kaynağımız, teknolojimiz, mühendislerimiz var" ifadelerine yer verildi. Metinde, Türkiye’nin maden alanında giderek dışarıya bağımlılığının arttığına ve bunun önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, "Kendi madenpotansiyelimizi değerlendirmede ciddi sorunlar yaşadıkça bu bedel her geçen gün daha da artacaktır. Bugün refah düzeyi yüksek ülkelerin geldiği nokta analiz edildiğinde bu ülkelerin enerji ve maden ihtiyaçlarını kendi kaynakları ile karşıladıkları görülmektedir. Ülkemizin gerek enerji gerekse diğer maden varlığını öncelikle bilmesi, sonrasında bunların önce insan ve çevre duyarlılığı ile sürdürülebilir kaynak kullanım ilkesi doğrultusunda, dışa bağımlı olmadan kamu yararı gözetilerek üretmesi ve kullanması kaçınılmazdır” ifadeleri kullanıldı.

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HER YIL 25 MİLYAR $'LIK BEDEL ÖDENİYOR

Açıklama şöyle devam etti: "Ülke olarak toplam ithalatımızın yaklaşık yüzde 75’i enerji, hammadde ve ara mal kalemlerinden oluşmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz enerji kaynaklarını ve metalleri dışarıdan satın almak için her geçen yıl çok büyük bedel ödüyoruz. Ülkemiz ithal kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ve metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar bedel ödüyor. Kendi maden potansiyelimizi değerlendirmede ciddi sorunlar yaşadıkça bu bedel her geçen gün daha da artacaktır. Bu nedenle madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını değil, bu işletmelerin insana ve çevreye duyarlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesini toplum olarak istemeliyiz."

  • Herkes yargıya başvurabilir
  • Bildiride, Türkiye’de madencilik faaliyetinin çerçevesinin yasalar ile belirlendiğinin altını çizilerek, "Verilen tüm ruhsat ve izinlere karşı herkes yargıya başvurabilmektedir. Kamuoyunda tartışmaya açılan madencilik projelerinin birçoğunda yargıya başvurma hakkı kullanılmış, yargının verdiği karar doğrultusunda süreç işlemiş, kesinleşen yargı kararı doğrultusunda ya madencilik faaliyetine başlanmamış veya faaliyetler durdurulmuş ya da faaliyetlere başlanmış veya devam edilmiştir. Hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkesine inanan madenciler olarak bu süreçler sonunda faaliyete geçen işletmelerin faaliyetlerinin hukuk kuralları dışına çıkılarak engellenmeye çalışılmasını, protesto hakkını aşarak işletmelere fiziki müdahalelerde bulunulmasını anlamakta güçlük çekiyoruz" denildi.

  • İşletim olmazsa sanayi durur

    Fotoğraf: Arşiv

    Yeraltı kaynaklarının toplumun ortak değerleri olup ülke ekonomisinde ve kalkınmasında önemli sektörlerin başında geldiği vurgulanan metinde, “Demir çelik sanayi, seramik sanayi, cam sanayii, mermer fabrikaları vb. birçok sanayi kuruluşlarının hammaddesini sağlamaktadır. Madenler işletilemezse buna bağlı sanayiler de durur, ya da hammaddesini ithal etmek zorunda kalıp uluslararası rekabet gücünü kaybeder. Madencilik yanında makina sanayisinin gelişmesini de sağlar. Madencilikle ilgili yaşadığımız sorunlarımızı bilimsel verilerle ele alıp araştırarak çözüme kavuşturmalıyız” denildi.Bozuk ve baltalık alanlar seçiliyor
  • Açıklamada ayrıca, “Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 1973-2018 yılları arasında orman alanlarında yüzde 10,7, orman servetinde de yüzde 43,58 artış sağlanmıştır. 2018 yılı itibarı ile ülkemiz orman alanları 22 milyon 621 bin 935 hektardır. Bunun binde 3'ünden azına (%0.29) tekabül eden sadece 65 bin 883 hektarı madencilik faaliyetlerine geçici olarak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen alanların büyük çoğunluğu çok bozuk baltalık ve bozuk baltalık alanlardır. Bunun karşılığında Madencilik Sektörü, 2018 yılı itibarı ile Orman İdaresine 1 milyar 639 milyon lira bedel ödemiştir. Bu bedelin yaklaşık 295 milyon TL'si ülkemizin tamamının ağaçlandırma çalışmaları için harcanmıştır” verilerine yer verildi.

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