Ekonomi Çin-Avrupa treni Türkiyede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin-Avrupa treni Türkiye'de

Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars’tan Türkiye’ye giriş yaptı. Tren, 6 Kasım’da Ankara’da olacak. Bir trilyon dolarlık yatırımı ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek ‘Tek Kuşak, Tek Yol Projesi’nin önemli adımlarından birisi daha hayata geçmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
China Railway Express
China Railway Express

Çin'den yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 1 trilyon dolarlık yatırımı ile 65 ülkeyi ve 3 milyarlık nüfusu etkileyecek 'Tek kuşak, Tek Yol Projesi'nin önemli adımlarından birisi daha hayata geçmiş oldu. Trenin Ankara Garı'na ulaşacağı 6 Kasım'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla tören düzenlenecek. TCDD yetkililerinin verdiği bilgiye göre, China Railway Express, Çin'den başlayan yolculuğunu Hazar Geçişli Uluslararası Ulaştırma Güzergahı "Trans-Caspian International Transport Route (TITR)" üzerinden gerçekleştirecek.

Bakan Cahit Turhan, trenin Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanacağını söyledi.

ANKARA GARI'NDA TÖREN HAZIRLIĞI

Elektronik aksam taşıyan, 42 adet 76 metreküp yükleme hacmine sahip konteyner yüklü vagondan oluşan tren Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 850 metre uzunluğundaki China Railway Ekspress, 6 Kasım'da saat 14.30'da Bakan Turhan tarafından karşılanacak. "Tek Kuşak Tek Yol" projesi kapsamında tarihi Ankara Garı'nda düzenlenecek karşılama törenine, Çin ve bölge ülkelerin yetkililerinin de katılması bekleniyor.

BTK'NIN ÖNEMLİ PARÇASI

Bakan Turhan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan iş birliği ile 30 Ekim 2017'de işletmeye açılan ve "Orta Koridor"un en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattının verimli kullanımı için bölge ülkelerinin önemli iş birliğine imza attığını anlattı.

MARMARAY KÜRESEL TİCARETE AÇILIYOR

Trenin geçişiyle, güzergahın önemli duraklarından kabul edilen Marmaray'ın küresel ticarette kilit bir konuma gelmesi planlanıyor. Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye parkurunda blok konteyner treni seferlerinin bölge ülkeleri arasındaki ticaretin güçlenmesine katkı sağladığını dile getiren Turhan, Çin'in Xi'an şehrinden hareket eden yük treninin, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan'ın ardından Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi. Turhan, Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi'ni de kullanacak trenin, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'yı geçerek, Prag'a ulaşacağını ifade etti. Turhan, "Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni. Aynı zamanda Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek" diye konuştu.

6 yıllık geliri 1,4 milyar lira

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son grup toplantısında Marmaray’ı 6 yılda 403 milyon yolcunun kullandığını açıklamıştı. Buradan hareketle Marmaray’ın bu süre zarfında 1,4 milyar liralık gelir sağladığı hesaplandı. Türkiye’nin en önemli ve büyük projelerden olan Marmaray, sağladığı konfor, zaman ve tasarruf faydalarının yanında rakamsal anlamda da dikkat çekiyor.

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