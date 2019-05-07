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Ekonomi Çin basını Ticaret görüşmelerinde taviz verilmeyecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin basını: Ticaret görüşmelerinde taviz verilmeyecek

Çin medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Doland Trump’ın vergi hamlesine karşın, Çin’in ticaret görüşmelerinde taviz vermeyeceği belirtildi. Trump hafta sonu 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25 düzeyine yükseltmeyi planladığını duyurmuştu.

Haber Merkezi DHA
Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri devam ediyor.
Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmeleri devam ediyor.

Çin medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Doland Trump’ın vergi hamlesine karşın, Çin’in ticaret görüşmelerinde taviz vermeyeceği belirtildi.

Haberlerde, Çin’in görüşemelerin başlangıcından bu yana olduğu gibi, “düşük profilli bir yaklaşım” izleyerek olası her seneryoya hazır olduğu vurgulandı.

Trump hafta sonu Twitter üzerniden yaptığı açıklamada, 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25 düzeyine yükseltmeyi planladığını duyurmuştu.

Çin hükümetinin resmi sosyal medya hesabında, "Yararımıza olacağını düşündüğümüz durumlarda, kendi kararlarımızı alırız" denilirken, Çin Komünist Partisi’nin Resmi Gazetesi'nde, "Durum aleyhimize gibi görünse de, geri adım atmayacağız" uyarısı yapıldı.

Trump’ın gümrük vergisi açıklaması, taraflarca aylardır "iyi yolda" olduğu belirtilmesine karşın, görüşmelerin gelişmesinde belirsizliklere neden olurken, sürecin uzaması olasılığı nedeniyle hisse senedi piyasaları da etkilendi.

Çin’den son gelen haberlere göre, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Liu He, görüşmelere katılmak için 9 – 10 Mayıs tarihlerinde Washington'da olacak.

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