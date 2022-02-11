Ekonomi Çin menşeli bazı metal tellerin ithalatına yönelik soruşturma açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin menşeli bazı metal tellerin ithalatına yönelik soruşturma açıldı

Çin menşeli "adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)" ithalatına ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

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Haber Merkezi AA
Çin menşeli bazı metal tellerin ithalatına yönelik soruşturma açıldı
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "adi metallerden içi doldurulmuş teller" ürününün ithalinde CIF bedelin (mal bedeli, sigorta ve navlun) yüzde 21,12'si ve yüzde 28,87'si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlükte bulunuyor.

Yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi AŞ tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden, uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmasından ötürü bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemler

2021'in ikinci yarısında yürürlük süresi dolan ve bu yılın ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler de ilan edildi.

Buna göre, Çin menşeli "bazı delmeye mahsus aletler" ile "frezelemeye mahsus aletlerin" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin süresi 7 Aralık 2021'de doldu.

Aralarında Kore ve Çin menşeli "beton pompaları, beton pompalama taşıtları", Yunanistan menşeli "rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın borular", Çin menşeli "kapitoneli mensucat, sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (farklı kalınlıklarda), otobüs, kamyon, tarım ve orman taşıtları, yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan dış lastikler", Kore menşeli "dioktil ortoftalatlar, dioktil tereftalat"ın da bulunduğu eşyaların ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlük süresi nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde bu yılın ikinci yarısında sona erecek.

Söz konusu ürünlerle ilgili yerli üretici veya üreticiler, nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru yapma hakkına sahip bulunuyor.

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