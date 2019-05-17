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Ekonomi Çin resti çekti ABD ile savaş bize güç verir
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DÜNYA EKONOMİSİ

Çin resti çekti: ABD ile savaş bize güç verir

Çin, ABD ile bir ticaret savaşının yalnızca Çin'i daha güçlü kılacağını ve "daha yüksek büyüme için güç vereceği"ni savundu.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.
ABD Başkanı Donald Trump - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping.

The Straits Times'ın haberine göre, Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yer alan bir makalede, Çin'in hiçbir zaman dizlerinin üzerine çökmeyeceği vurgulandı.

Çin'in ulusal çıkarlarını ve itabarını korumada kararlığına dikkat çekilen makalede, "Ticaret savaşı Çin'i boyun eğdiremez; aksine, daha güçle bir büyüme ivmesi yakalamak için bize güç verir" denildi ve eklendi:

"Çin 5,000 yıllık uygarlık tarihinde, ne fırtınalar, ne sarsıntılar gördü. Kasırgalar karşısında yaklaşık 1.4 milyar Çinli'nin özgüveni ve dayanma gücü var."
Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da, ABD ile yaşanan ticari sürtüşmelerin Çin ekonomisi üzerinde bazı etkileri olduğunu, ancak bu etkilerin "kontrol edilebilir" düzeyde bulunduğuna dikkat çekti.
Komisyon'un Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ekonomik operasyonları makul bir aralık içinde tutmak için gereksinim olduğunda karşı önlemlerin alınacağı da vurgulandı.

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