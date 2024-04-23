Çin’e enerji seferi

Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından enerji alanında yeni iş birlikleri için rotasını Asya’ya çevirdi. Mayıs ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile beraberindeki heyet Çin’e gidecek. Ziyarette iki ülkenin yenilenebilir, nükleer enerji ve nadir toprak elementleri potansiyeli gündemde olacak. Birçok alanda ortak proje gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

KARBON NÖTR HEDEFİ MASAYA YATIRILACAK

Türkiye, 2053 yılına kadar karbon nötr olma ve enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık veriyor. Uluslararası görüşmelerde de söz konusu kaynaklara ilişkin geliştirilebilecek projeler başı çekiyor. Çin, karbon nötr hedefine 2060 yılında, Türkiye ise 2053 yılında ulaşmayı hedefliyor. Gerçekleştirilecek ziyarette bu hedefler doğrultusunda iki ülke, yenilenebilir enerji alanındaki uygulama ve gelişim deneyimlerini paylaşacak. Karbon yakalama, kullanım, depolama ve enerji depolama teknolojileri konularında potansiyel iş birliği incelenecek.





HİDROJEN ÇÖZÜMLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Yapılacak olan görüşmelerde hidrojen üretimi teknolojileri, ulaşım çözümleri ve maliyetleri de masaya yatırılacak. Aynı zamanda depolama çözümleri ve maliyetleri, fosil yakıt kaynaklı hidrojenin karbon yoğunluğunun düşürülmesi, hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen üretimi için nükleer santrallerden yararlanılması, son kullanıcı uygulamaları ve işleyişin gösterilmesi alanlarında da görüş alışverişi yapılacak. Nadir toprak elementleri alanında büyük potansiyele sahip iki ülkenin bu alanda da iş birliği yapması planlanıyor.





3. NÜKLEER SANTRALDE ANLAŞMA YAKIN

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde emin adımlarla hedefine ilerleyen Türkiye, Sinop’ta kurulması planlanan ikinci ve İğneada’da kurulması planlanan üçüncü nükleer güç santrali için de çalışmalarına devam ediyor. İkinci santral için Rusya ve Güney Kore ile görüşmelere devam eden Türkiye, üçüncüsü için de Çin ile anlaşmaya yakın. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındığını, önümüzdeki birkaç ay içerisinde anlaşmanın sonuçlandırılabileceğini söylemişti. Nükleer güç alanında Çin ile anlaşma imzalanırsa bu Çin’in yurt dışındaki en büyük yatırımı olacak. Türkiye İğneada'ya Çin ile birlikte dört yeni nükleer reaktör inşa etmeyi planlıyor.



