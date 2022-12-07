Çin'in ticareti virüs ve faiz artışları nedeniyle daraldı

Gümrük verilerine göre, Çin'de ihracat bir yıl öncesine göre %9 düşerek 296.1 milyar dolara geriledi ve Ekim ayındaki %0.9'luk düşüşten daha kötü bir duruma geldi. İthalat, Çin'de derinleşen ekonomik yavaşlamanın bir işareti olarak geçen ayki %0,7'lik gerilemeye göre %10,9 düşerek 226,2 milyar dolara geriledi.

Ülkenin küresel ticaret fazlası bir önceki yıla göre %2,5 daralarak 69,9 milyar dolara indi.

Federal Rezerv ile Avrupa ve Asya'daki merkez bankalarının yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını artırmasının ardından küresel talebin soğumasıyla ticaretin zayıflayacağı tahmin ediliyordu.

Çin'de tüketici talebi, salgını kontrol altına almak için şehirlerin büyük bölümlerini kapatan "sıfır COVID" stratejisi nedeniyle zarar gördü. Bu, işleri sekteye uğrattı ve milyonlarca insanı her seferinde haftalarca evlerine hapsetti.

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