Çinli otoya AB de vergi hazırlığında

Avrupa Birliği (AB) Çin'in elektrikli otomobillerine ek vergi getirmeye hazırlanıyor. AB Komisyonu'nun, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında alacağı tedbirleri ve ithal edilen ürünlere uygulanacak geçici ek Gümrük Vergisi kararını bugün resmen duyurması planlanıyor. AB, halihazırda Çin'in elektrikli otomobillerine yüzde 10 oranında Gümrük Vergisi uyguluyor. Tedbir çerçevesinde yüzde 10 ila 25 arasında ilave verginin konulması öngörülüyor.
TÜRKİYE’DE EK VERGİ 7 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
Bu alanda ABD de ek vergi kararı almıştı. ABD yönetimi, geçen ay Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerdeki tarife oranını 4 kat artırarak yüzde 100'e yükseltmişti. Türkiye de Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Çin menşeli araçlara 7 Temmuz 2024 itibariyle ek yüzde 40 vergi getirildi. Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla yükseliyor. Çinli markaların AB'de satılan elektrikli araçlardaki payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaştı.