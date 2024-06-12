Çinli otoya AB de vergi hazırlığında

Otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekecek haber. Honda otomotiv firması, City ve HR-V e:HEV SUV otomobil modeli ile Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ayrıca Honda otomotiv firmasının açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, HR-V e:HEV SUV otomobil modelinde 140 bin TL indirim olduğu görüldü. City modeli ise Dacia Duster'dan bile ucuz. İşte detaylar...