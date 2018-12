Çinli şirketlere Japon vetosu

Japonya istihbarat bilgi ağını güçlendirmek ve siber saldırılara karşı daha korunaklı bir bilgisayar veritabanı oluşturmak amacıyla ABD'den sonra Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE firmalarına yasak getiriyor. Henüz sözkonusu Çinli firmaların adı kullanılmasa da, Japonya hükümetinin yasalarda bazı değişikliklere giderek bu iki firmayı, devlete teknolojik altyapı sağlayan ihalelere girmesini engellemeye hazırlanıyor.

SİBER GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Japonya hükümet sözcüsü Yoshihide Suga konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, ülkesinin siber güvenlik alanında ABD ile yakın ilişkilerde bulunduğunun altını çizdi. Suga "Siber güvenlik Japonya için önemli bir mesele haline geldi. Konuyla ilgili firma bazlı önlemler alacağız" dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinden 1 Mart'a kadar sonuç alınamaması halinde ABD'nin Çin ürünlerinden aldığı gümrük vergilerini yükselteceğini söyledi. Lighthizer'ın 1 Mart'ı kesin bir son tarih olarak telaffuz etmesi, iki ülkenin gümrük vergilerini artırmaya ara verip ticaret anlaşmazlığını gidermek amacıyla görüşmelere odaklanma kararının ardından Beyaz Saray'dan gelen karmaşık mesajlara açıklık kavuşturma çabası olarak görüldü. Lighthizer daha yüksek gümrük vergilerinden kurtulmak isteniyorsa ABD'nin gelecek birkaç hafta içinde Çin'den birçok alanda taviz görmek istediğini ifade etti. ABD'nin taviz istediği alanlar arasında Çin'in daha çok ABD ürünü satın alması, ABD ürünlerinin Çin pazarına girmesinin kolaylaştırılması ve Amerikan şirketlerinin teknoloji bilgilerini Çinli şirketlerle paylaşmalarını şart koşan değişiklikler yer alıyor.

REKLAM

APPLE ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YASAKLANDI

Öte yandan, Çin’de, Apple’ın birçok modelinin satışı patent ihlali nedeniyle yasaklandı. Yasak kararını Merkezi ABD’de bulunan teknoloji firması Qualcomm duyurdu. Açıklamada, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin satışının yasaklandığı kaydedildi. Şirketin açıklamasında, dava konusu olan iPhone modellerinde kullanılan 2 patentin Qualcomm’a ait olduğu öne sürüldü. Qualcomm’ın Başkan Yardımcısı Don Rosenberg, “Nadiren mahkemelerin hizmetine başvuruyoruz. Apple bize tazminat vermeden fikri mülkiyetimizden yararlanmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.