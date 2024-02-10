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Ekonomi

Çinli turiste uzman rehber

Uzak Doğu ülkelerinin artan Türkiye ilgisi Çince, Japonca, Korece gibi Uzak Doğu dilleri bilen rehber sayısının artırılmasını gündeme getirdi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 10/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:58 - 10/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti turizme yönelik düzenlemeleri içeren 14 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle; adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak olan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hükme bağlanacak. İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe imkan tanınacak. Belgesiz rehberlik yapan kişi sayısı ve bölgenin özellikliği dikkate alınarak 25 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek.



#Turizm
#Turist
#Ekonomi
#AK Parti
21 dakika önce
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