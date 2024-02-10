Çinli turiste uzman rehber

AK Parti turizme yönelik düzenlemeleri içeren 14 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle; adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak olan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hükme bağlanacak. İç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe imkan tanınacak. Belgesiz rehberlik yapan kişi sayısı ve bölgenin özellikliği dikkate alınarak 25 bin ila 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek.