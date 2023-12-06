Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başka alternatiflerimiz de yok değil

"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından sonra bizim F-16’ları almak üzere başvuruda bulunmamız modernizasyon kitleriyle birlikte, Amerikan yönetimi tarafından politik olarak olumlu bakıldığı söylenmişti. Fakat Amerikan sisteminin gereği uyarınca bir kongre süreci var. Ama bu kongre sürecinin biraz gri ve flu gitmekte olduğu anlaşılıyor. Bir parça yavaş ilerlediği gibi bir izlenim içindeyiz. Acaba Amerikan kongresiyle ilgili veya genel olarak F-16'larla ilgili son durum nedir? Diğer taraftan Türkiye'nin, Eurofighter Typhoon uçakları alım konusunda bir niyeti ortaya çıktı. Genel olarak her iki konunun da Türkiye'nin, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirildiği gibi bir algı oluşmuştu son dönemde. Bunun dışında da şu anda Parlamentomuzda değerlendirilmekte olan bir süreç var. Efendim bunun dışında da muhatap ülkeler ilave bir takım şartlarla Türkiye'ye belli bir masaya mı çekilmeye çalışıyorlar?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi: