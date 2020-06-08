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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsis edilecek. Uygulama kapsamında ilk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas’ta tarıma elverişli 14 bin dekar hazine arazisinin tespiti yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi.

  • Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.

İLK AŞAMADA 7 İLDE TAHSİS EDİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz.

Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa’nın lider ülke konumunda bulunuyor. Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız.

  • İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas’ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık.

BAŞVURULAR ALINDI

Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran’a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu.

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