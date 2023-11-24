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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye talimatı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye çalışması için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı. Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.

16:34 - 24/11/2023 Cuma
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.


Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.


Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" dedi.


Çalışmayan emekliye ikramiye yatmıştı


Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.


Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.


#Ekonomi
#Emekli İkramiyesi
#AK Parti
21 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye