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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ilk ev alımında konut kredisi açıklaması

Dün yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankası'yla BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk" dedi

12:01 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:21 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca, konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor."
dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


"Uygulama deprem bölgesinden başlayacak"


"Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin soru üzerine Yılmaz,
"Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz, 4 yıllık krediyle destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar, imkanlar arttıkça başka destekler de tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."
diye konuştu.

İlk ev alımında kredi erişimi


"İlk ev alacaklara kredi verilmesi"
konusundaki bir soru üzerine de Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası ile BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı, biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz, konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var.
Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."


#Cevdet Yılmaz
#Kredi
#konut
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