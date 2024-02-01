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Ekonomi

Değer üreten kadınlar bir arada

Halkbank, kadın ve genç girişimcileri Türkiye’ye değer katan, alanında önemli başarılara imza atmış liderlerle bir araya getiren “Vizyon Buluşmaları”nı hayata geçirdi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:49 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Halkbank, kadın ve genç girişimcileri Türkiye’ye değer katan, alanında önemli başarılara imza atmış liderlerle bir araya getiren “Vizyon Buluşmaları”nı hayata geçirdi.
Halkbank, kadın ve genç girişimcileri Türkiye’ye değer katan, alanında önemli başarılara imza atmış liderlerle bir araya getiren “Vizyon Buluşmaları”nı hayata geçirdi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “2021 yılında kadın girişimciliğini desteklemek için hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile bugüne kadar, farklı meslek gruplarından 215 bin kadın girişimciye ulaşarak 55 milyar TL finansal destek verdik. Kadın girişimcilerimiz dışındaki, kendi işini kurmak isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden girişimcilere sunulan kredi desteklerimiz ise; 2021 yılından bugüne kadar 25 milyar TL'ye, destek verdiğimiz girişimci sayısı ise 139 bine ulaştı” açıklamasında bulundu. 30 Ocak’ta hem sosyal hayatta hem de iş dünyasında varlıklarını daha da güçlendirmek isteyen kadınların gelecekteki liderlik rollerini desteklemeye yönelik “Kadın Liderler ve Girişimciler” başlıklı Vizyon Buluşması gerçekleştirildi. Etkinlikte katılımcılar; “Girişimcilik ve İnovasyon” oturumunda Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’ndan tecrübelerini dinledi. Öte yandan, “Sıfırdan Zirveye” oturumunda Acoucheee markasının kurucusu Ilgın Özdemir Yazgan “İlham Veren Girişimler” oturumunda Rebul Atelier’in yenilikçi ve genç yüzü Kerim Müderrisoğlu deneyimlerini anlattı.


#Ekonomi
#kadın
#girişim
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