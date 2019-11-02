Ekonomi Değerli konut vergisi 147 bin binayı etkiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Değerli konut vergisi 147 bin binayı etkiliyor

Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konutlardan alınması planlanan Değerli Konut Vergisi'nin, Türkiye genelinde 147 bin 256 adet konutu etkilemesi bekleniyor. 121 bin 42 adet konutla İstanbul başı çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen ve bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirmişti. Kanun teklifiyle "Değerli Konut Vergisi" isminde yeni bir vergi ihdas edileceğini açıklayan Muş, “Kanun teklifimiz yasalaşırsa, konutunun değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar yıllık binde 3 oranında, 7,5 milyon ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6 oranında, 10 milyon lira üzerinde olanlar yıllık yüzde 1 oranında Değerli Konut Vergisi verecekler” ifadelerini kullanmıştı.

YASALAŞIRSA EN BÜYÜK VERGİ İSTANBUL’DAN

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa bu konuyu mercek altına aldı. Şirketin araştırmasına göre, söz konusu vergiden 150 bine yakın mülk sahibinin etkilenmesi bekleniyor. Değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısı ülke genelinde 35 ilde 147 bin 256 adedi buluyor. Bu alanda başı 121 bin 42 adetle İstanbul çekerken, kentteki toplam konut sayısının yüzde 2'si 5 milyon lira ve daha yüksek değer taşıyor. İstanbul'da ilçe bazında ise 27 bin 847 adetle Beykoz öne çıkıyor. Beykoz'u 19 bin 177 adetle Beşiktaş, 16 bin 992 adetle Sarıyer, 8 bin 545 adetle Üsküdar, 7 bin 105 adetle Bakırköy, 5 bin 891 adetle Kadıköy, 5 bin 171 adetle Büyükçekmece takip ediyor.

Muğla ikinci sırada

  • İl bazında ikinci sırada 11 bin 38 adet konutla Muğla geliyor. Onu 8 bin 118 konutla İzmir, 2 bin 15 konutla Antalya, bin 41 konutla Ankara, 632 konutla Sakarya, 495 konutla Kocaeli, 473 konutla Bursa, 381 konutla Balıkesir takip ediyor. Trabzon'da 195, Yalova'da 158, Şanlıurfa'da 128, Mersin'de 121, Hatay'da 118, Kahramanmaraş'ta 114, Aydın'da 113, Rize'de 95, Van, denizli ve Adana'da 81, Siirt'te 80, Erzincan'da 76, Amasya'da 75, Bingöl'de 68, Ordu'da 66, Konya'da ise 52 konutun değeri 5 milyon lirayı aşıyor.

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